Fotbalisté Plzně trápili Lazio. O postupu Italů rozhodla gólová technologie

Zatímco zkušený plzeňský stratég oproti prvnímu zápasu v Plzni neprovedl v základní sestavě žádné změny, jeho protějšek jich provedl hned několik. Díky uzdravení se do základu opět postavil kapitán Zaccaghni, stejně tak jako Castellanos. Přirozeně museli být nahrazeni hříšníci z předešlého zápasu Girota a Rovella a tak se na hřiště místo nich dostali Patric a Vecino.

Podobně jako v úvodním zápase, tak i tentokrát ve Věčném městě začali Západočeši aktivně a stejně jako předešlý zápas, ani tentokrát nebylo nouze o tvrdé zákroky. Plzeňští mohli být rádi, že nešli hned v první minutě do deseti po tvrdém zákroku Dweha. Nizozemský rozhodčí Makkelie nezapřel své občanské zaměstnání policisty a od začátku si chtěl sjednat na hřišti pořádek a tvrdé zákroky hned od začátku trestal žlutou kartou.

Zpět ale k plzeňské aktivitě. Už po pěti minutách hry se díky ní totiž hosté dostali do první šance, když z voleje pálil Kalvach, jeho zakončení ale parádně vychytal gólman Provedel. Plzeňským dávala naději už ta skutečnost, že na italském klubu byla znát nervozita. O sedm minut později toho mohl využít Vydra, jenž po chybné rozehrávce brankáře Provedela tentokrát pro změnu střílel do břevna.

Český celek nadále pokračoval v sympatickém výkonu, přičemž dlouho svého soupeře do nějaké velké příležitosti nepouštěl. Krátce před odchodem do kabin na poločasovou přestávku se tak plzeňští mohli opět dostat do další šance, tehdy ale Červ pálil jen doprostřed branky do připraveného Provedela.

Kdo čekal, že bude po změně stran předvádět aktuálně pátý celek italské Serie A s ambicemi na postup do čtvrtfinále Evropské ligy lepší výkon, byl na omylu. Naopak, byli to Viktoriáni, kteří po sedmi minutách od návratu na hrací plochu dokonce v Římě vedli. Stalo se tak po Kalvachově centru, který následně sklepnul Durosinmi pro Šulce, který technickým zakončením dal zapomenout na všechny strasti, které ho v tomto dvojzápase potkali. Připomeňme, že hrál s ovázanou hlavou po tvrdém zákroku kopačkou z prvního zápasu a trefen stejným způsobem do hlavy byl i během odvety. Co na tom, že si gólman Provedel na jeho ránu sáhl.

Pro domácí celek to byl budíček. Od té doby se dokázal totiž vybičovat k lepším výkonům, ještě chvíli ale narážel na kompaktní defenzivu hostů. V 77. minutě ale plzeňští kapitulovali. Stalo se po jednom z mnoha rohových kopů domácích za sebou, po němž hlavičkoval Romagnoli, jenž se dokázal vysmýknout od bránících hostů. Se štěstím se míč nakonec dostal za brankovou čáru, jakkoli se gólman Jedlička snažil tomu zabránit a nepomohla mu ani tyč. To, že balon nakonec celým objemem doskotačil za brankovou čáru, odhalila gólová technologie v hodinkách rozhodčího.

Do závěrečného hvizdu se i přes veškerou snahu Západočechům vstřelit tolik potřebnou další branku vstřelit nepodařilo a Plzni tak nezbývalo nic jiného, než po skutečně sympatickém výkonu odejít ze scény Evropské ligy se vztyčenou hlavou.

Konečný výsledek odvety osmifinále Evropské ligy (13.3.2025):

Lazio Řím – Viktoria Plzeň 1:1 (0:0)

Branky: 77. Romagnoli – 52. Šulc. Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries – Dieperink (video, všichni Niz.). ŽK: Marušič, Vecino – Dweh, Durosinmi.

První zápas: 2:1, postoupilo Lazio.



Lazio: Provedel – Marušič, Patric (79. Gila), Romagnoli, Tavares (67. Lazzari) – Vecino, Guendouzi – Isaksen, Pedro (79. Dele-Bashiru), Zaccagni – Castellanos (67. Dia). Trenér: Baroni.



Plzeň: Jedlička – Memič (86. Kopic), Dweh, Markovič, Jemelka, Cadu (78. Doski) – Červ, Kalvach (86. Panoš), Šulc – Vydra (78. Sojka), Durosinmi (72. Adu). Trenér: Koubek