Fotbalová Sparta potvrdila první zimní posilu. Z Jablonce přišel útočník Čvančara

Forvard, jenž reprezentuje v kategorii do 21 let, neskrýval po přestupu na Letnou nadšení z tohoto svého kroku. "Jsem nadšený. Je pro mě velká čest, že tady můžu být. Vážím si toho, že Sparta o mě projevila zájem. Jako malý kluk jsem si přál tady hrát a teď se to konečně splní," nechal se slyšet konkrétně hráč, který se na Letnou vrací po deseti letech, jeikož zde působil tehdy v mládežnické akademii.

Před tím než v sedmnácti letech odešel do Jablonce působil ještě v Sokolu Libiš, Admiře, Meteoru a Slavii. Během svého působení na severu Čech pak ještě hostoval třeba ve Vyšehradu, v Opavě, ale dokonce i v italském Empoli.

Čvančara v desu Jablonce během podzimu nastřílel hned deset soutěžních branek včetně pěti ligových. Díky tomu se tak stal nejproduktivnějším fotbalistou Severočechům. Čtyři přesné trefy pak přidal za Jabonec v Evropské konferenční lize a jednou pak skóroval i v národním týmu do 21 let.

"Hledali jsme útočníka vyšší postavy, který má dobrý pohyb, umí hrát zády k bráně i nabíhat za obranu, zároveň je ochotný poctivě pracovat například při napadání stoperů. Tomáš je cenný hráč v tom smyslu, že se umí gólově prosadit ze všech herních situací. Typologicky proto dobře doplní stávající skupinu našich útočníků. Jedná se stále o mladého hráče, který má potenciál se u nás nadále zlepšovat," uvedl k nové posile klubový sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Dodejme ještě, že v prvních dvou jarních zápasech Sparty proti Českým Budějovicím a Plzni se Čvančara neobjeví kvůli trestu za červenou kartu ze závěru podzimn části.