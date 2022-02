Hokejisté odletí do Pekingu bez obou Špačků. Kvůli pozitivním testům na koronavirus

Kromě těchto dvou jmen je pak nejistý odlet i u gólmanů Šimona Hrubce a Patrika Bartošáka. I u nich hrozí, že do Pekingu nakonec odcestují o něco později, než se u nich původně předpokládalo. „U nich záleží, jestli projdou předodletovým testováním. Co vím, tak oba covidové onemocnění prodělali, jen mají ještě hraniční výsledky. Pokud by nemohli letět ve středu, tak u nich je šance na odlet některý z nejbližších dnů. Alespoň tomu nasvědčují naše předchozí zkušenosti s těmi hraničními hodnotami," sdělil k nim Zikmund.

Jak Michael Špaček, tak i Jaroslav Špaček zatím nevědí, jak to s nimi do příštích dní ohledně koronaviru bude. „U nich hodně záleží na tom, do jakých hodnot se v příštích dnech budou výsledky jejich testů vyvíjet," myslí si manažer Jan Černý. Protože se zahájení olympijského turnaje nezadržitelně blíží, zkracuje se tak logicky lhůta, během které je pptřeba vydat rozhodnutí. Na oba případyse vztahuje požadavek spočívající v několika negativních testů v řadě. „Co vím, tak zatím ale nebyl stanoven nějaký hraniční termín, do kdy je třeba rozhodnout definitivně," řekl k tomu Zikmund.

Do Pekingu už stačili z hokejového výběru odcestovat gólman Roman Will a jeho dalších devět spoluhráčů. Přítomen je v čímském hlavním městě i samotný hlavní kouč Filip Pešán. Mezitím se v Praze konaly tréninky, které měl na starosti generální manažer Petr Nedvěd. Pražského tréninku se v úterý zúčastnili už i Tomáš a Hynek Zohornovi hrající ve Švédsku, ve finské lize působící Jiří Smejkal a člen tzv. taxi squadu, obránce Jan Ščotka. Tuzemskou extraligu zastupobvali v pražské O2 Areně obránci z Třince David Musil a Tomáš Kundrátek. Ještě před půlnocí v noci z úterý na středu se k těmto jménům připojí další hokejisté z extraligy.

„David Krejčí hraje v Plzni, hned po zápase by se tam měl podrobit testu, má zajištěné auto, které ho doveze rychle námi na hotel," uvedl ještě před úterním extraligovým kolem Zikmund. K týmu se kromě Krejčího připojí ještě sparťabné Vladimír Sobotka a Michal Řepík, a také pardubický Matěj Blümel, jenž byl nominován coby náhradník.