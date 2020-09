Hotovo. Patrik Schick definitivně přestupuje z AS Řím do Leverkusenu

Někdejší hráč Sparty a Bohemians působil v římském AS od roku 2017, kdy tam přestoupil za velkého ohlasu římských fanoušků ze Sampdorie Janov. Jeho výkony v tomto klubu však ale zůstaly za očekávaním, přestože právě on se stal nejdražšího hráče v historii AS Řím, neboť do něj odešel za 38 milionů eur.

Proto se tak vedení Římanů rozhodlo v září loňského roku dát na hostování do Lipska, kde se začalo dařit daleko lépe a i díky němu a jeho deseti trefám v Bundeslize se Lipsko umístilo v minulé sezóně nakonec na třetí příčce a dostalo se tak do Ligy mistrů. Za normálních okolností by si tím řekl Schick o trvalý přestup do Lipska, jenže vše zhatila pademie koronaviru a s ním související šetřivost klubu. Nabízená částka ze strany AS Řím se mu tak zdála příliš vysoká.

Nakonec tedy míří Schick do Bayeru Leverkusen, který se netajil nikterak tím, že na jeho seznamu možných posil je právě i tento český fotbalista. Ten během úterý úspěně podstoupil vstupní lékařskou prohlídku. Stalo setak necelý týden poté, co se Schick nemohl zúčastnit pátečního duelu Ligy národů v Bratislavě a to kvůli tomu, že ocitl v karanténě kvůli pozitivnímu testu na koronavirus u maséra národního týmu.