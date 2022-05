Hraje se nejen o pohár, ale i o kouče Vrbu. Sparta už má hledat nástupce v Německu

O ligový titul Sparta už rozhodně nebojuje, což bylo celkem jasné už po základní části, v jejímž závěru Pražané prohráli s Olomoucí 0:2. A i když jakoustakous naději sparťané živili v následné nadstavbě, definitivní konec všech nadějí přišel s posledním zápasem s Hradcem Králové, se kterým pouze remizovali 1:1.

Pohled na trenéra Pavla Vrbu byl během tohoto zápasu více než výmluvný. Skoro jako kdyby byl raději někde jinde, než na lavičce pražské Sparty. „Po zápase jsem zklamaný. Jsem člověk, který prostě některé věci takhle snáší," nechal se slyšet Vrba po zápase s Hradcem.

Zřejmě tak vše směřuje k tomu, že si na Spartě vyláme zuby další věhasný český trenér, který se snažil Pražany všemi možnými způsoby pozvednout. Jarní část se Vrbovi nevydařila rozhodně tak, jak by si klub představoval a pokud tedy neuspěje ve středečním finále poháru, zřejmě si bude balit kufry.

A to navzdory tomu, že v zimě dostal od klubu nabídku na prodloužení smlouy. „Jsem rád, že mi prodloužení nabídli. Dokonce jsem chtěl ještě chvíli počkat, až uvidíme, jak se rozjede soutěž. Sparta se rozhodla, že jednání uzavře půl roku dopředu," uvedl tehdy osmapadesátiletý Vrba.

Fotbaloví experti poukazují na skutečnost, že v českém fotbale bývá tradičně smlouva s koučem prodlužována vždy na více než jeden rok. „Takovou délku mi nabídlo vedení, já to neřešil. Stejně máte výpovědní dobu, pak je úplně jedno, na jak dlouho smlouva je... Dostal jsem takovou nabídku a domluvili jsme se," prozradil Vrba.

Jenže se Spartou se svého sedmého ligového titulu v trenérské kariéře nedočká. Připomeňme, ž epředešlé tituly sbíral jako trenér Žiliny, Plzně a Ludogorce Razgrad. A tak není divu, že už klubové vedení pošilhavá po možném Vrbově nástupci. „Sparta hledá trenéra v Německu," nechal se slyšet pro Sport.cz dobře informovaný zdroj blízký Spartě. Do zahraničí už se v tomto ohledu však klub díval hned několikrát. „Majitel klubu Křetínský už za mě uvažoval o zahraničním trenérovi. Myslím, že ho myšlenka jen tak nepustí," řekl konkrétně jeden z nedávných koučů letenských.

V minulost se třeba spekulovalo i o Nizozemci Eriku ten Hagovi, který od příští sezóny povede Manchester United. Uvažovalo se o něm ještě v době, kdy byl trenérem juniorky Bayerbnu Mnichov, poté přešel do Utrechtu a pak si udělal kariéru v Ajaxu Amsterodam. „O pana Ten Haga jsme se zajímali a nadále ho sledujeme. Není volný, ale pokud bychom se jednou rozhodli pro zahraničního trenéra, bude na našem seznamu hodně vysoko," nechal se slyšet majitel Sparty Daniel Křetínský před sedmi lety.

A tak do Sparty přišel jistý Ital, Andrea Stramaccioni, který si však příliš přátel v Česku a především pak u sparťanských fanoušků neudělal. Na jeho éru by nejraději zapomněli, úplně ji vymazali.

V případě konce u Sparty by se však Pavel Vrba nemusel bát, že by byl dlouho bez práce. Rád by ho totiž podle všeho angažoval Baník Ostrava, se kterým byl spjat už před lety a byl tam už při ostravského titulu z roku 2004 coby asistent. „Nemyslím si, že by pokračoval. Baník má jiného vysněného trenéra," komentoval Vrbovu situaci o víkendu expert O2 TV sport Martin Vozábal.