Kouč Belgie má po utkání v Praze jasno. Podle něj můžou Češi postoupit do Kataru

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Jen samá slova chvály a uznání našel český fotbalový národní tým u trenéra belgického fotbalového národního týmu Roberta Martíneze. Tento španělský stratég ve službách Belgie po sobotním vzájemném zápase v rámci kvalifikace na mistrovství světa v Kataru 2022 si totiž myslí, že by právě svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého mohli být jedním z účastníků na závěrečném turnaji v příštím roce. A má mnoho důvodů, proč si to myslet. Češi totiž hráli s Belgičany rovnocennou partii a navíc mohli klidně i brát všechny tři body. V takovém případě by se stalo poprvé po šesti letech to, že by Belgičané - mimochodem, v současnosti nejlepším tým světa podle žebříčku FIFA - prohráli v jakékoli kvalifikaci venkovní zápas. Co se týče pouze kvalifikace na MS, tak v něm venkovní duel naposledy Belgičané prohráli již na podzim roku 2009 v Estonsku.