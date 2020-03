Kouč Realu Madrid Zidane: Balea v týmu nechci. Velšan však měnit dres nechce

Sám Zinédine Zidane nyní jasně řekl, že Garteha Balea by už v týmu rozhodně mít v budoucnu nechtěl. Takové fráze už z jeho úst byly slyšet před tím hned několikrát a vždy se to ze strany Velšana nesetkalo s pochopením, zvlášť, když má s klubem uzavřenou smlouvu ještě na další dva roky. A navíc, když mu tato smlouva zaručuje přímo královský plat.

Situace by se vyřešila samozřejmě tím, kdyby se objevil nějaký zájemce o Baleovy služby, jenže protblém je ten, že se v současnosti žádný takový zájemce na fotbalovém trhu neobjevuje. Sám hráč je daleko za hvězdnou formou z předešlých let, v letošním roce 2020 například nastoupil za Real Madrid pouze třikrát a radost ze vstřeleného gólu si prožil naposledy až v září loňského roku. Zůstal tak za očekáváním šéfů Realu, kteří ho viděli zprvu jako náhradu za Cristiana Ronalda, jenž z Realu Madrid odešel do Juventusu Turín.

Chvíli už to vypadalo, že by snad mohl Bale odejít do Číny, ale z tohoto transferu nakonec sešlo, navíc mu v tomto ohledu do karet nehraje ani odchod Británie z Evropské unie.

Třicetiletý fotbalista se tak tedy rozhodně sám od sebe v tuto chvíli nikam stěhovat nehodlá. Jeho agent Jonathan Barnett se navíc nechal slyšet, že v Madridu je Bale spokojen a užívá si zde života.