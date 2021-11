Křetínský se stal spoluvlastníkem West Hamu a prozradil, jak to bude se Spartou

"Jsem potěšen, že tato významná akvizice byla úspěšně dokončena. Jakožto vášnivý fotbalový fanoušek si velmi vážím výjimečné historie a tradice klubu West Ham United, stejně jako jeho věrné a nadšené fanouškovské základny," okomentoval svůj krok, tedy vstup do vedení londýnského klubu, samotný Daniel Křetínský.

"Společnost 1890s holdings a.s. dokončila akvizici 27 % akcií společnosti WH Holdings Ltd. a stala se tak spoluvlastníkem fotbalového klubu West Ham United," píše se pak v prohlášení společnosti.

Připomeňme, že společnost 1890s hodings a.s. je společnost nepřímo kontrolovaná Danielem Křetínským, který v ní drží 50% + 1 akcii, to spoluvlastník této společnosti Petr Tkáč má kromě jedné akcie v držení 44% a to prostřednictvím holdingové společnosti J&T Capital Partners. Zbývajících šest procent této společnosti pak mají v držení manažeři dlouhodobě spolupracující s Danielem Křetínským v energetice.

Z uzavřené dohody mezi oběma stranami vyplývá, že Daniel Křetínský spolu se svým kolegou Pavlem Horským se stanou členy společnosti WH Holdings Ltd. "Investice byla finalizována po pečlivých jednáních s akcionáři, mezi nimiž jsou i spolupředsedové představenstva West Ham United David Sullivan a David Gold," stojí konkrétně v tiskové zprávě. Za jak velkou sumu byla celá transakce nakonec realizována, nebylo pro zatím nikterak zveřejněno, ovšem v kuloárech se spekuluje o částce ve výši 150 milionů liber (v přepočtu zhruba 4,4 miliardy korun).

"Dohoda povede k dalšímu zlepšení finanční kondice klubu a to formou snížení jeho dlouhodobého dluhu. Počítá se i s možností investovat do dalších klíčových oblastí, aby se pokračovalo v nastoleném růstovém trendu, kterého dosáhl West Ham United v posledních letech," píše se dále v prohlášení společnosti 1890s holdings a.s.

A proč se rozhodl právě tento český podnikatel vstoupit do vedení londýnských "Kladivářů"? Podle něj je tento klub velkou inspirací, co se týče jeho sociálních programů a iniciativ. "Rozvoj a růst klubu v posledních letech je všem jasně patrný a jsem rád, že se jsem dostal možnost se podílet na úspěšné budoucnosti tohoto klubu. Poté, co jsem nedávno navštívil London Stadium a sledoval tým Davida Moyese, vím, že je skvělé stát se součástí rodiny West Ham United. Cítím se poctěn tím, že mám nyní možnost pomoci všem, kteří zde působí a navázat na hrdé tradice tohoto velkého klubu. Mým osobním cílem je pomoci nastavit spolupráci mezi AC Sparta Praha a West Ham United tak, aby z ní profitovaly oba kluby. Samozřejmě v rámci pravidel, která jsou nastavena ze strany UEFA. West Ham by se mohl stát branou do Premier League pro hráče z našeho regionu," uvedl k důvodům svého kroku Křetínský.

Mimochodem, v klubu už nyní působí hned trojice českých fotbalistů a to Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král, přičemž v těchto případech se jedná o exslávisty.

Osobnost Daniela Křetínského bude mezi samotnými fanoušky West Hamu vítána očividně vřele a stačil k tomu už jen zájem českého podnikatele o to, vstoupit do klubu. "Jménem představenstva jsem velmi potěšena, že mohu Daniela Křetínského, Pavla Horského a společnost 1890s holdings a.s. přivítat ve West Ham United. Vždy se snažíme o další pokrok a Danielovo zapojení přináší investice, které posilují pozici klubu a následně pomohou v rozvoji klíčových oblastí, na které se klub zaměřuje," nechala se slyšet přímo místopředsedkyně představenstva West Hamu United Karren Bradyová a pokračuje: "David Sullivan a David Gold byli vždy velmi otevření, pokud jde o hledání vhodných investorů, kteří by se k nim připojili na společné cestě s West Ham United, a Danielův silný obchodní talent i fotbalové zkušenosti budou pro klub velkým přínosem. Velmi se těšíme na spolupráci s ním a Pavlem."

Pro Spartu je důležité, že Křetínský nebude ve West Hamu majoritním vlastníkem

Samozřejmě, že hned vyvstaly otázky v souvislosti s příchodem Daniela Křetínského do vedení West Hamu. Předeším ta, jak to bude nyní s pražskou Spartou. Fanoušci Letenských mohou ale zůstat v lidu, neboť důležité pro ně je, že Křetínský nebude v londýnském klubu většinovým vlastníkem. Pokud by tomu tak bylo, porušovala by s tím pravidla UEFA, která v takovém případě zakazuje klubům ses tejným majoritníím vlastníkem nastupovat ve stejné evropské soutěži. Jak Sparta, tak West Ham totiž hraj letos Evropskou ligu.

„Vstupu Křetínského do West Hamu předcházela velmi důkladná právní analýza, která ukázala, že transakce se nedotkne účinkování ani jednoho z klubů v evropských pohárech," uvedl serveru sport.cz zdroj blízký fotbalové Spartě.

Fanoušci Sparty se obávají zda, se nebude Křetínský více soustředit na své zájmy na britských Ostrovech a zda tím tak neutrpí Sparta, především co se týče samotného chodu v tomto pražském klubu. „Vedení klubu ujišťuje, že akvizice Daniela Křetínského nebude mít žádný negativní vliv na Spartu a celou její organizaci. Zároveň se v souvislosti se vstupem Daniela Křetínského do světa Premier League nechystá prodej Sparty," nechal se však slyšet pro sport.cz ředitel komunikace pražské Sparty Ondřej Kasík.

Příchodem Daniela Křetínského do vedení West Hamu se tak může otevírat cesta do tohoto londýnského klubu i sparťanskému talentovi Adamu Hložkovi.