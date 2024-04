Nemáte děti? Na důchody zaplatíte víc, navrhují lidovci. Piráti jsou proti

Namísto toho považují za účinná opatření na podporu rodičů zajištění dostupnosti předškolní péče a flexibilních úvazků. Šéf Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš toto stanovisko napsal na síti X.

V současnosti zaměstnanci odvádějí na sociální pojištění 7,1 procenta z hrubého výdělku. Lidovci navrhují zvýšení sazby pro bezdětné nad 35 let na 9,1 procenta. Naopak by sazba pro rodiče tří a více dětí měla klesnout na 5,1 procenta a pro rodiče dvou dětí na 6,1 procenta. Pro bezdětné do 35 let, rodiče jednoho dítěte a rodiče dospělých dětí by zůstaly odvody na současných 7,1 procenta.

"Razantně odmítáme návrh lidovců trestat bezdětné vyššími odvody na důchod. Jsou tisíce a tisíce lidí, kteří nemůžou mít děti a jsou mezi námi i ti, kteří děti zkrátka mít nechtějí. Státu do tohoto výlučně osobního rozhodnutí jednotlivce nic není," uvedl Bartoš.

"Tyto kroky nejsou jen kontroverzní, ale taky nefunkční a k vyšší porodnosti opravdu nepovedou. Naopak funguje dostupnost předškolní péče, flexibilních úvazků a také by prospělo zrušení nesmyslné buzerace 92 hodin, které může malé dítě strávit v předškolní péči, aniž by rodina přišla o rodičák," dodal.

"Tímto směrem, který pomůže všem rodinám bez rozdílu, jdeme za Piráty. Jak jsme i popsali v našem ekonomickém plánu Republika v pohybu. Na vládě to samozřejmě budeme řešit a uděláme všechno pro to, aby tento nápad zůstal leda v archivu našich lidoveckých kolegů. Protože na svobodu volby se nesahá," doplnil.