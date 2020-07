Ligové grémium rozhodlo. V příští sezóně se liga odehraje s 18 týmy a bez nadstavby

Znamená to tedy také to, že i kdyby se letošní skupina o záchranu dohrála, následná baráž by se i tak nekonala a do první ligy tak postupují přímo nejen první Pardubice, ale i druhé Brno. Třetí tým druhé Fortuna národní ligy Dukla Praha musí doufat, že zvítězí ta varianta dohrání skupiny o záchranu, která počítá s tím, že po jejím dohrání z druhé ligy postoupí první tři mužstva a tedy tak i klub z pražské Julisky. Tato mužstva by tak nahradila jediný sestupující tým z první ligy, tedy ten, který skončí poslední.

Druhá varianta by nastala v případě, pokud by se skupina o záchranu nedohrála. Tehdy by samozřejmě z první ligy nikdo nesestoupil, naopak by současných 16 účastníků doplnila první dvě mužstva druhé ligy, tedy Pardubice a Brno. V obou variantách se počítá s tím, že v příští sezóně bude hrát první ligu 18 týmů a druhou 14.

Takovýto návrh Ligového grémia byl schválen většinou 27 hlasů z celkových třiceti přítomných účastníků. Proti tomuto návrhu zvedli ruku zástupci prvoligová Olomouc a druholigový Hradec Králové. Další prvoligový celek Zlín se zdržel. Ruku pro pak zvedly mimo jiné i týmy ohrožené sestupem, tedy Karviná, Opava a Příbram.

"Tohle nám přišlo jako sportovně nejčistější řešení, byla na něm výrazně většinová shoda. Jednání bylo velmi věcné, všichni si uvědomují vážnost situace," uvedl ke změnám ve dvou tuzemských nejvyšších soutěžích Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace (LFA), která právě tyto dvě soutěže v Česku řídí. "Vyhodnotili jsme si to tak, že při všech problémech, které budeme mít, nám varianta hrát v 17 týmech oproti 18 celkům nepřináší žádné pozitivum, jen samá negativa," pokračoval Svoboda, jenž se tak vrátil k tomu, že vůbec poprvé v historii tak bude hrát českou ligu až 18 týmů.

Bude se však jednat pouze o prozatímní řešení. Sezónu 2021/22 totiž bude hrát Fortuna ligu opět tradičních 16 účastníků, což znamená, že po následující sezóně 2020/21 sestoupí z první ligy hned tři poslední týmy a z druhé ligy postoupí pouze její vítěz.

Za všechny tyto chystané změny může pochopitelně aktuální koronavirová pandemie a ona zmiňovaná situace v Karviné, kde začátkem července bylo pozitivně testováno na nemoc covid-19 hned několik tamních fotbalistů. Proto tak už před několika dny LFA odložila zbývající kola skupiny o záchranu, jejíž je Karviná součástí, na 23. a 26. července. Následná původně plánovaná baráž se tedy nově neodehraje. Připomeňme, že poslední testování týmu Karviné ukázalo,že ani jeden test nebyl pozitivní.

Právě po návštěvě Karviné začal poprvé Dušan Svoboda uvažovat o zrušení letošní baráže. "O variantě vypustit baráž jsem osobně začal přemýšlet poté, co jsem navštívil Karvinou minulý pátek. Reflektovali jsme také připomínky dotčených klubů z první ligy. S baráží by musely odehrát během devíti deseti dnů čtyři utkání, to by je poměrně výrazně znevýhodňovalo oproti druholigovým klubům, které by se mohly v klidu připravovat na barážová utkání," řekl konkrétně a pokračoval: "Druhý moment, který sehrál roli, je situace v Karviné. Pakliže by baráž padla na Karvinou a ta má teď nějaký limit na stadionu, nevytvořilo by to férové podmínky, pokud by hrála třeba s Brnem a tam by mohlo být dva tři tisíce diváků. Zároveň jsme nechtěli znevýhodnit druholigové kluby, kterým bychom sebrali možnost se o první ligu utkat."

Dodejme, že koronavirová situace se v posledních dnech v Moravskoslezském kraji zhoršila na tolik, že tamní Krajská hygienická stanice rozhodla mimo jiné na sportovních akcích s maximálním počtem 500 zúčastněných osob, které by navíc měly být rozprostřené do pěti stavebně oddělených sektorů. Toto opatření se dotkne především zápasů Opava vs. Olomouc a Karviná vs. Příbram. "Pokud se budou dodržovat všechna opatření, tak jak mají, nespatřuji v utkání Karviná - Příbram žádné mimořádné riziko. Hráči by měli být v nějakém režimu, měli by se nějak chovat," řekl k tomu Svoboda.

Ligové grémium sepak také mimo jinév pátek dohodlo na tom, že následující sezóna první ligy 2020/21 začne 22. a 23. srpna, přičemž již koncem ledna 2021 by měla začít jarní část soutěže. "Máme velké obavy, že by mohlo docházet zase k nějakému uvalování karantén. Tak abychom měli teoretickou možnost nějaké termíny v příštím ročníku najít," dodal Svoboda.