Ligu mistrů v Edenu si neužije. Král odchází ze Slavie do Ruska!

O zájmu Spartaku Moskva se mluvilo před několika dny, kdy vedle Alexe Krále měl tento ruský celek zájem i o jeho spoluhráče Tomáše Součka. A přestože měly obě strany spolu v případě Alexe Krále jednat už počátkem srpna, dohodly se až nyní. Zatímco tehdy jednání ztroskotala na odmínutí stamilionvé nabídky, nyní je situace diametrálně odlišná a nakonec tak tedy mladý fotbalista může okusit své první zahraniční angažmá.

A to i přesto, že do pražské Slavie Alex Král přestoupil teprve letos v lednu a to z Teplic za 18 milionů. Za tak krátkou dobu si ale dokázal v nabitém kádru sešívaných najít své místo a stal se nepostradatelným hráčem pro Jindřicha Trpišovského. I díky němu se Slavia v loňské sezóně 2018/19 dostala v Evropské lize až do čtvrtfinále a jeho výkony zaujaly i v očích reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého, který si ho tak nominoval do A-týmu.

Ani účast Slavie v Lize mistrů tedy Alexe Krále neodradila od možné první zahraniční zkušenosti a stává se tak pátým důležitým hráčem Slavie, který z Edenu během tohoto letního přestupového období odchází. Připomeňme, že už dříve ze Slavie odešel Deli (Bruggy), Ngadeu (Gent), Stoch (PAOK Soluň) a Zmrhal (Brescia).

"V kontextu, jak Alex ve Slavii působil a hrál, je jeho odchod velká rána. Je to český reprezentant, hrál ve velké formě. Nejlepší zápasy hrál v Evropské lize. V Genku, se Sevillou, Chelsea i nyní proti Kluži. Byl pro nás strašně důležitý, svým pojetím se pozici osmičky trošku vymykal, byl atypický," poslal Trpišovský komplimenty na Královu adresu a pokračoval: "Je to sportovní oslabení. Na druhou stranu nabídka pro klub byla monstrózní. Pro hráče rovněž skvělá nabídka. Alex to chtěl zkusit, chtěl odejít. Kdyby řekl, že nechce odejít, tak se přestup neřešil. Klub měl eminentní zájem, nebyl jediný. Nabídek na něj bylo hodně, mnoho klubů ho sledovalo. Nabídka se během týdne navyšovala a skončila na astronomické výši. Teď se vedení domluvilo se Spartakem."

Přesto všechno, jakým byl Král pro Slavii důležitou oporou, mu v odchodu z klubu Trpišovský nikterak nebránil. "Říkal, že Spartak je pro něj obrovská výzva. Pak to bylo na vedení klubu. Já mu řekl, že bránit mu nebudu. Odvedl obrovský kus práce. Byli bychom rádi, kdyby zůstal. Druhý nejdražší přestup historie po Rosovi. Je to obrovská vizitka pro něj i pro klub. I pro celý český fotbal. O české hráče v zahraničí zrovna rvačka není. A pokud odcházejí, tak za zlomek ceny. Bylo složité odmítnout. Chápeme postoj Alexe. Náš sportovní úsek řekl určitou částku, Spartak ji bez mrknutí oka splnil," přibližuje okolnosti Králova transferu Trpišovský.

Ten tak nyní musí vyřešit následující rébus: kdo zvláště před blížícími se boji v Lize mistrů Alexe Krále nahradí. "Uvidíme. Hráčů máme dost. Právě proto, že jsme věděli o zájmu o některé, kupovali jsme jiné hráče dopředu," řekl kouč.