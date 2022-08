Manchester United chce posílit na pozici brankáře. Má zájem o bývalého gólmana Sparty

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Fotbalisté Manchesteru United nevstoupili do nové sezóny Premier League vůbec dobře, až ve třetím kole is připsali první body za výhru nad Liverpoolem poté, co před tím prohráli s Brightonem a Brentfordem. Není tak možná proto divu, že dle zákulisních informací hodlá nový kouč Rudých ďáblů Erik ten Hag ještě posilovat kádr, přičemž brankářská pozice není výjimkou. Podle televizní stanice Sky Sports tak existuje zájem o bývalého brankáře Sparty působícího v Newcastlu Martina Dúbravku.