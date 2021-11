Messi se chce vrátit do Barcelony. Ovšem už ne jako hráč, ale jako funkcionář

"Vždycky jsem tvrdil, že bych se rád vrátil a Barceloně pomohl jakýmkoli způsobem. Chci být užitečný a pomoci klubu, aby se mu dařilo. Rád bych se stal technickým ředitelem, ale nevím, jestli to bude v Barceloně. Chtěl bych klubu pomoci, protože ho miluju. Byl bych rád, kdyby se mu i nadále dařilo, pokračoval v růstu a pořád byl jedním z nejlepších na světě," uvedl čtyřiatřicetiletý forvard konkrétně ve zmiňovaném rozhovoru.

V něm také potvrdil, že poté, co skončí svou hráčskou kariéru, odstěhuje se s rodinou zasez pátky do Barcelony, kde by chtěl bydlet. "Je téměř jisté, že tam znovu budeme žít. Přesně to má žena chce a chci to i já. Nevím, kdy v PSG skončím, ale přestěhujeme se zpátky do Barcelony," řekl.

Připomeňme, že před začátkem sezóny 2021/22 musel z Barcelony poté, co tam strávil celou svou dosavadnb fotbaloou kariéru kvůli tomu, že jeho plánovaný prodloužený kontrakt neodpovídal pravidlům finančního fair play. Během svého dlouholetého působení v Barceloně nastoupil celkem k 778 soutěžním zápasům, během kterých nastřílel 672 gólů. Díky tomu je tak jednoznačně nejlepším střelcem tamní klubové historie. Vedle toho dokázal s Barcelonou vyhrát nejen desetkrát španělský ligový titul, ale čtyřikrát Ligu mistrů.

V současnosti se katalánský velkoklub nachází v přestavbě a výsledky i výkony hráčů tomu odpovídají. Zatímco v lize Katalánci okupují až devátou pozici, v Lize mistrů jsou zase pro změnu ve své skupině až třetí. Že se klubu skutečně nedaří, to dokzauje i ten fakt, že byl minulý týden ve středu odvolán hlavní kouč Ronald Koeman.

To Paris Saint Germain, kam Messi před touto sezónou nakonec přestoupil, to je jiná pohádka. Nejenže tento klub z francouzské metropole vede francouzskou nejvyšší ligu, ještě vedle toho navíc vede i svou skupinu v Lize mistrů. Právě tuto soutěž hodlají Pařížané poprvé ve své historii vyhrát. "Byl to jeden z důvodů mého příchodu do PSG. Má skvělý kádr," řekl k tomu rodák z Rosaria.

Tento majitel šesti Zlatých míčů pak prozradil jaké to je, být v jednom kádru s dalšími hvězdami Kyliánem Mbappém a Neymarem, se kterým už mimochodem nastupoval v Barceloně. "S Kylianem to ze začátku bylo zvláštní, protože jsme nevěděli, jestli zůstane. Zabýval se svými věcmi. Naštěstí ale zůstal a poznáváme se víc a víc jak na hřišti, tak mimo něj. Vycházíme spolu úžasně. V kabině panuje zdravá atmosféra," dodal Argentinec.