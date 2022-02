Mladoboleslavský klub už nebude trénovat Karel Jarolím. Nahradí ho Hoftych

Jen pro připomenutí. Nejprve se tým FK Mladá Boleslav na jaře vzpamatovával z prohry 2:3 s Ostravou, na to navázal prohrou 1:2 s Olomoucí, naposledy s Libercem prohrávali 1:3, v závěru pak mladoboleslavští zachránili alespoň bod remízou 3:3. Z tuzemského fotbalového pobháru pak vypadli ve čtvrtfinále, kde nestačili na Jablonec (0:4).

Co se týče Karla Jarolíma, tak tento pětašedesátiletý (jeden z nejstarších stratégů na prvoligových lavičkách) kouč působil v Mladé Boleslavi od prosince roku 2020. Tehdy se do klubu po pauze vrátil, jeikož ve městě automobilů působil jako kouč i v letech 2014 až 2016. Před šesti lety pak odešel k reprezentaci.

"Na nepovedený jarní vstup do ligové soutěže jsme se rozhodli společně se sportovním úsekem odvolat realizační tým. Ve čtvrtek dopoledne převezme mužstvo Pavel Hoftych. O složení nově vznikajícího realizačního týmu budeme informovat v průběhu čtvrtka," stojí ve středečním prohlášení ke vzniklé situaci v klubu jeho generální ředitel David Trunda.

Naposledy trénoval nový kouč Mladé Boleslavi Pavel Hoftych severočeský Liberec, kde skončil loni v srpnu a to na základě nevydařeného vstupu do této sezóny. Kromě tohoto klubu pak ústecký rodák Hoftych v minulosti vedl i jiné prvoligové celky jako České Budějovice, Bohemians 1905 a Zlín. Jeho zkušenosti byly využity v mládežnických reprezentacích.

Kromě trenéra i dva noví hráči. Pro zatím na hostování

Od čtvrtka bude moct pak Pavel Hoftych počítat i s novými hráči. Do klubu totiž přicházejí na hostování obránce Martin Sladký z Českých Budějovic a útočník Vuk Strikovič z Rudaru Pljevlja. Oba jsou ve středočeském klubu na hostování s opcí.

Pokud jde o prvně jmenovaného devětadvacetiletého obránce, tak ten oblékal dres Českých Budějovic již od loňského léta, kdy na jih Čech přišel z Olomouce. V sedmnácti ligových duelech vstřelil pouze jeden gól a na dva další pak přihrál. Po zimní pauze ale odehrál pouhých 11 minut proti Hradci Králové, proti Spartě ani Plzni se na hřišti neobjevil. Během své dosavadní kariéry nastoupil do 109 ligových zápasů, během kterých vstřelil pět gólů a sedm asistencí.

Devatenáctiletý útočník Strikovič pocházející z Černé Hory vstřelil za Rudar během 48 ligových duelů 18 branek. Tento reprezentant do 21 let má být náhradou za zraněného Milana Škodu a Daniela Filu, jenž odešel do pražského Edenu.