Nečekaná slova. Fanoušci Rangers chtějí po vypjatém duelu se Slavií Stanciua

Kromě toho pak jistě oslnil svými výkony v nedávném dvojzápase s čerstvým skotským mistrem. Jednak v prvním utkání na Slavii otvřel gólový účt tohoto dvojzápasu parádní střelou, v odbvetě pak skóroval z volného přímého kopu přesně tak, jak to umí. K tom ještě přidejte jeho přehled ve hře schopnosti hru režírovat.

Není tedyy divu, že na fanouškovských fórech stounul zájem o služby tohoto rumunského fotbalisty, jenž kromě Slavie v Česku oblékal i dres Sparty. „Podepište Stanciua!" má jasno jeden z fanoušků Rangers. Další přidává: „Doufám, že ho v letním přestupním období skutečně získáme, pro Ligu mistrů." A další přitákává: „Stanciu je absolutní priorita."

Do diskuze ještě více přisladila tamní média, která hovoří o tom, že pro tým Stevena Gerrarda by byl tím pracým, neboť právě jemu chybí takovýto ortodoxní playmaker. Kromě toho by byl za Stanciův příchod do klubu jistě rád i tamní hvězda Ianis Hagi, další rumunský fotbalista. Dále pak upozrňují na stále lepšící se bilanci gólů a finálních asistencí Stanciua v Evropské lize.

Slavia si svého rumunského klenotu cení na více než 100 milionů korun, přičemž osmadvacetiletý záložník má v sešívaném klubu aktuálně podepsanou smlouvu na čtyři roky.