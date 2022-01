Novinky ve fotbalové Spartě: Vrba až do léta 2023 a Vindheim míří do Schalke

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Pondělní den přinesl hned dvě novinky v pražské Spartě. Jednak je jasné, že kouč Pavel Vrba bude pokračovat i nadále a to nejméně až léta roku 2023. Do té doby bude spolupracovat i se svým dosavadním realizačním týmem, tedy s asistenty Zdeňkem Bečkou a Lubošem Loučkou a s trenéry gólmanů Michalem Špitem a Martinem Ticháčkem. Další zprávou z Letné bylo že Davidu Möbergovi Karlssonovi odchází ze Sparty další Seveřan a to Andres Vindheim, jenž míří do německého Schalke.