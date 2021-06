Nový výkonný výbor FAČR navrhl šéfa komise rozhodčích. Může jím být dlouholetý ligový sudí Příhoda

Šlo o jednomyslné navržení Radka Příhody ze strany výkonného výboru FAČR. "Radek Příhoda byl už před volbami nominant nejen můj, ale i dalších kandidátů. Je to osobnost, rozhodčí s obrovskými zkušenostmi, nejen na tuzemské, ale i zahraniční scéně. Dlouho byl na listině FIFA. Má pro tu funkci předpoklady. Očekávám, že ligový výbor tuto nominaci schválí a budeme ji moci definitivně potvrdit," uvedl ke kroku navrhnutí Radka Příhody sám předseda FAČR Petr Fousek na úterní tiskové konferenci. Až budou všechny následné potřebné záležitosti vyřešeny, může být Radek Příhoda jmenován na post šéfa rozhodčích 30. června.

Připomeňme, že v minulosti Radek Příhoda coby aktivní rozhodčí pískal v lize celkem 237 zápasů. S rozhodcovskou kariérou se rozloučil před třemi lety v roce 2018. Od roku 2008 do roku 2018 pak figuroval i na mezinárodní listině FIFA. "Pochopitelně jsem s panem Příhodou jednal, nikdy bych nemohl předložit návrh výkonnému výboru bez jeho souhlasu. Pan Příhoda bude osobně pozván na výkonný výbor, aby mohl předestřít svou vizi, plány. Já sdílím jeho představu," řekl dále Fousek a pokračoval: "Když použiju příměr mužstva, tak trenér si vybírá svůj realizační tým. To znamená, že předseda si vybírá svou komisi. Pochopitelně budeme respektovat to, že ze smlouvy mezi FAČR a LFA má Ligová fotbalová asociace místo pro jednoho svého nominanta. Cítím, že FAČR a LFA jsou ve shodě."

Poté, co byl loni v říjnu zatčen tehdejší místopředseda FAČR Roman Berbr a vyšla tak najevo nová tuzemská fotbalová korupční aféra, která se týkala především zápasů ve třetí lize a především se týkala Slavoje Vyšehrad tak, aby se tento klub dostal do druhé ligy, skončil v čele rozhodcovské komise Jozef Chovanec. Toho následně dočasně nahradil muž z UEFA, Portugalec Vítor Manuel Melo Pereira. "Chtěl bych panu Pereirovi vyslovit poděkování. Víme, že neměl úplně nejsnadnější úlohu. Byla na něj kladena velká očekávání, řadu věcí ale vzhledem k tomu, že jeho působení tady bylo půlroční, ani nemohl vyřešit. Odvedl velký kus práce ohledně metodiky a vzdělávání rozhodčích," složil Pereirovi poklonu Fousek.

Dosud žádnou personální změnu nový výkonný výbor FAČR neučinil. "Důvod je jednoduchý, jsme v předvečer Eura, což je pro nás absolutní priorita. Celá řada lidí z asociace je přímo zapojena do přípravy či dalších podpůrných procesů. Nechceme byť sebemenším promile rizika ohrožovat, že by něco mohlo organizačně selhat," řekl k tomu Fousek, přemožitel bývalého reprezentanta Karla Poborského ve volbách z minulého týdne, dodal: "Včera jsem se setkal se všemi zaměstnanci a sdělil jsem jim nějaká očekávání. Doprovázeli mě i oba místopředsedové. Není důvod k nějaké panice, budeme postupovat krok za krokem. Je třeba vzít v úvahu, že 10 z 12 členů výkonného výboru jsou nováčci. Musím jim dát šanci, aby se seznámili se stávající strukturou FAČR. Nechceme se dopouštět unáhlených kroků. Ale že k personálním změnám dojde, je jisté."

Další personální změna v asociaci se očekává na pozici generálního sekretáře. Nba tomto postu je aktuálně Jan Pauly. "O jménech nechci spekulovat. Samozřejmě je to pozice, která je náročná, na kterou jsou kladena profesně i morálně velká očekávání. Takhle bychom tu ale mohli spekulovat i o dalších pozicích. Chceme k tomu přistoupit komplexně," řekl k tomu Fousek.

Ten společně se svými místopředsedy má za úkol navíc vypracovat akční plán na restrukturalizaci FAČR, neboť to dostali za úkol od výkonného výboru. Vedle toho bude znovu založena nejen legislativní rada, ale i ekonomická komise. "Možná, že někteří čekali, že tu zazní 10 jmen, která končí. Ale není to tak. Absolutní priorita je Euro a zadruhé je nejdříve potřeba nastavit nějaký systém. Až na úplném konci je personální politika," dodal pak k otázce dalších možných personálních změn v asociaci Jiří Šidliák, nový místopředseda za Moravu.

Jak to pak bude se sokem Petra Fouska ve volbách Karlem Poborským, který šéfuje oddělení elitní mládeže na Strahově, tak to se zatím neví. "S Karlem jsem se od volby nesetkal, protože jsem měl nesmírně nabitý program. Zatím žádný rozhovor neproběhl, nejdřív se s ním sejdu," prozradil Petr Fousek.

Nový výkonný výbor FAČR se na svém úterním jednání také mimo jiné shodl na tom, že čtvrteční volební valná hromada v Nymburce neproběhla zrovna normálně. "Je třeba se z těch věcí poučit. Na přetřes přišly i možnosti elektronického hlasování. Jednohlasný výstup je ten, že příští hromada bude v úplně jiném módu," uvedl k tomu nový místopředseda za Čechy Jan Richter. Jeho moravský kolega Šidliák k tomu pak dodal: "Neradi jsme si připsali historický rekord, že to trvalo 14 a půl hodiny. Toto se nesmí opakovat."