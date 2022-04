Polští rozhodčí se objeví i v nadstavbě. Pískat budou nedělní šlágr v Plzni

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poté, co v březnu a v dubnu odpískali polští rozhodčí ligové šlágry Slavia vs. Sparta (2:0) a Plzeň vs. Slacia (1:1) v základní části, se polští muži s píšťalkou a s praporky představí i v rámci nadstavby tuzemské nejvyšší soutěže. V neděli bna prvního máje je totiž na programu souboj mezi druhým a prvníím týmem tabulky skupiny boje o titul, tedy mezi Slavií a Plzní, a tak i nyní Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR), která tuto zprávu potvrdila ve středu na svém Twitteru, povolala pomoc od našich severních sousedů.