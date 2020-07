Poprvé od roku 1956 se neudělí Zlatý míč. Důvodem je koronavirus

To, že se letos anketa Zlatý míč nebude konat, oznámil v pondělí samotný šéfredaktor pořadajícího časopisu France Football Pascal Ferré. Ten agentuře AP řekl, že se anketa konat nebude především z toho důvodu, že sezíoně 2019/20 byla poznamenána koronavirovou pandemií na tolik, že hráči neměli stejné podmínky. "Co nás opravdu znepokojovalo, bylo to, že by cena nemohla být spravedlivě udělena. Sezona začala s určitými pravidly a skončila s jinými. V lednu a únoru se fotbal hrál před plnými tribunami. Od května a června ale už s prázdnými ochozy," řekl konkrétně Ferré.

Podle něj vfšak nebyly prázdné tribuny jediným důvodem, který zrušiil letošní ročník Zlatého míče. "Začalo se se střídáním pěti hráčů namísto tří a v některých soutěžích nastaly další změny. Zejména v Lize mistrů, kterou bude dohrávat osm nejlepších, přičemž se ale nejprve hrálo na dva zápasy systémem doma-venku," pokračoval v dalších důvodech Ferré.

Vrátil se tak k restartu evropských fotbalových pohárů, které se budou dohrávat turnajem nejlepších osmi v Portugalsku (v případě Ligy mistrů) a v Německu (Evropská liga). Liga mistrů má ještě před sebou dohrání čtyř osmifinále, jež se dohrajou klasickým způsobem. Právě na jiný formát soutěží mělo podle Ferrého mměl největší vliv na ocenění. "O Zlatém míči by rozhodly pouze tři zápasy, čtvrtfinále, semifinále a finále. Ve fotbale nastala spousta změn, které jsou naprosto legitimní a které nezpochybňujeme s ohledem na celosvětovou zdravotní krizi. Letošní rok ale nemůžeme považovat za typický. Mimořádné okolnosti vedly k výjimečnému rozhodnutí," řekl.

Dodal, že by se měla anketa v příštím roce opět vrátit a to tehdy, že by byly podmínky pro všechny fotbalisty na světě stejné. "Z hlediska spravedlnosti by šlo o menší problém, jelikož letos se sezona rozdělila na normální a nenormální část. Představte si, že v roce 2021 budou všechny zápasy bez diváků a s pěti střídáními. Tomu bychom se přizpůsobili, protože by to bylo srovnatelné," sdělil Ferré.

Připomeńme, že nejtradičnější fotbalová anketa se udělovala mezi lety 2010 a 2015 i ve spolupráci s Mezinárodní fotbalovou federacíí FIFA. Tato spolupráce ale byla ukončena v roce 2016 a nyní ji tak vyhlašuje opět jen francouzský časopis France Football.

Poprvé se tedy anketa konala v roce 1956, kdy už tehdy o nejlepším fotbalistovi světa rozhodovali novináři. Zlatý míř nejprve putoval do rukou nejlepšího evropského fotbalisty, později dor ukou nejlepšího fotbalisty působícího v Evropě. Až od roku 2007 se hlasovalo o všech fotbalistech z celého světa. V historii ankety nelazneme hned dva české držitele a to Josefa Masopusta (1962) a Pavla Nedvěda (2003).

Rekord v počtu získaných trofejí pak drží Argentinec Lionel Messi, jenž by letos vítězství obhajoval. Na kontě má šest Zlatých míčů, o jednoho více než jeho rival Cristiano Ronaldo.