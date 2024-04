Španělsko se řítí do politické nejistoty. Pedro Sánchez zvažuje kvůli manželce rezignaci

"Potřebuji postát a pouvažovat. Musím si odpovědět na otázku, zda to stojí za to, navzdory špíně, ve kterou se pravice a ultrapravice snaží převrátit politiku," uvedl premiér v textu zveřejněném na sociální síti X. "Zda mám pokračovat v čele vlády nebo se vzdát této pocty," dodal. Své rozhodnutí oznámí v pondělí a do té doby pozastavil svůj oficiální program.

Soud v Madridu ve středu informoval o přípravném řízení vůči Maríi Begone Gómezové na základě podezření z obchodování s vlivem a korupce v podnikatelském sektoru. Podnět vůči ní podala protikorupční skupina Manos Limpias (Čisté ruce), jejíž lídr má napojení na krajní pravici.

Sánchez na síti X uvedl, že tento podnět byl založen na neexistujících skutečnostech a byl součástí pronásledování jeho manželky ultrakonzervativními médii, přičemž jej podporovala konzervativní a krajně pravicová opozice.

Podle španělského tisku se země nachází v přechodném a nejistém období. Premiér se podle médií snaží vylíčit sám sebe jako oběť, aby zakryl neúspěchy vlády, a prohlášení tik hodnotí jako výsledek toxického politického systému.

Pedro Sánchez je španělský politik, který se narodil 29. února 1972. Od 2. června 2018 je předsedou vlády Španělska, přičemž stál v čele vlády španělské socialistické strany (PSOE). Předtím, než se stal premiérem, zastával různé funkce v politice a ve straně PSOE.

Sánchez vystudoval ekonomii a byl členem španělského parlamentu od roku 2009. Jeho cesta k premiérství byla složitá; v roce 2014 neúspěšně kandidoval na post předsedy vlády a byl nucen rezignovat na svůj post ve vedení PSOE.

Do politiky se ale vrátil a v roce 2017 byl zvolen opětovně předsedou PSOE. Následně se stal premiérem po hlasování o nedůvěře proti tehdejšímu premiérovi Mariano Rajoyovi.

Jako premiér Sánchez čelil různým politickým výzvám, včetně otázek týkajících se katalánské nezávislosti, migrace a hospodářských reforem.