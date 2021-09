Potvrzeno. Novým trenérem fotbalových Teplic se stává Jiří Jarošík

Připomeňme, že Jarošík v Telicích s fotbalem začínal, když tam hrál s tamními žáky a s těmi staršími v roce 1992 dokonce získal mistrovský titul. Poté odešel do Prahy, kde působil ve Spartě a kde tak vyrostl pro velký evropský fotbal. Následně totiž oblékal dresy takových klubů jakými jsou CSKA Moskva, Chelsea, Birminghamu, Celtiku Glasgow či Realu Zaragoza. "Teplice teď nejsou v ideálním rozpoložení, ale rozhodně se téhle práce a téhle role nebojím. Všichni uděláme všechno pro to, aby Teplice byly někde jinde," uvedl ke svému příchodu na sever Čech Jarošík, pro něhož to tak je první prvoligové trenérské angažmá.

Dosud totiž působil v nižích tuzemských fotbalových soutěží. Svou trenérskou kariéru ale začínal coby asistent Davida Holoubka jak v Liberci, tak i ve slovenském Ružomberoku. Hlavním trenérem pak byl v druholigovém Ústí nad Labem, kde to byla jeho dosud nejúspěšnější štace. Své první zahraniční trenérské angažmá si vyzkoušel ve slovinském Celje, kde však vydržel pouze čtyři měsíce, po návratu do Česka zamířil do druholigového Prostějova.

"Jiří Jarošík je velkou osobností českého fotbalu, má v sobě vítěznou mentalitu a získal jako hráč tituly v několika zemích, navíc strávil v Teplicích část své kariéry a pochází z našeho regionu. To jsou všechno atributy, které při naší volbě hrály velkou roli. Věříme, že se mu povede náš tým brzy nastartovat a zvednout ze dna ligové tabulky," uvedl k příchodu Jarošíka do severočeského klubu jeho ředitel Rudolf Řepka.

Nejbližším pobočníkem Jiřího Jarošíka bude bývalý velmi tvrdý stoper Tomáš Hunal, se kterým se Jarošík zná právě z Prostějova. "S Hunym nám to v Prostějově klapalo, velkým plusem je, že tu hrál a pro Teplice hodně udělal. Podobně jako byl řízný obránce, tak je řízný i trenér, takže na obránce bude pes," nechal se slyšet Jarošík.

Teplický ředitel Řepka pak k osobě Tomáše Hunala připomněl, že se jednalo o hráče, jenž byl hodně spjat s teplickým fotbalem. "Tomáš Hunal je členem Klubu legend FORTUNA:LIGY, současně byl i důležitým článkem teplického týmu v památných pohárových bitvách nebo při výhře v českém poháru 2003. Nyní se sem vrací jako asistent trenéra a my věříme, že se mu bude v této roli dařit tak jako na hřišti," říká Řepka.

Z Prostějova pak do Teplic přichází i kouč gólmanů Petar Aleksijević. "Děkujeme za vstřícná jednáni s vedením 1. SC Prostějov, jmenovitě Františkem Jurou, který umožnil Jirkovi Jarošíkovi a jeho realizačnímu týmu využít prvoligové nabídky a pro práci v Teplicích jej uvolnil," dodal Řepka.