Premier League by se mohla dohrát i ve Wembley. Ovšem s prázdnými tribunami

Co se týče St. George´s Parku, tak ten by měl klubům sloužit jako tréninkové centrum, ovšem i zde by se mohly hrát prvoligové zápasy, neboť tento areál nabízí hned 13 hřišť. Kromě toho se zde nachází i hotel s 228 pokoji, takže právě tady by po celou dobu dohrávání soutěže měly bydlet všichni členové všech prvoligových týmů.

Anglická Premier League není jedinou sportovní soutěží, která uvažuje o dohrání soutěže s tím, že by byli její účastníci koncentrováni na jednom místě. O tom stejném v těchto přemýšlí třeba zámořské soutěže NHL, NBA a MLB.

Pro dohrání soutěže se z účastníků Premier League v posledních dnech vyslovil i kouč Crystal Palace Roy Hodgson. Ten by byl nerad, aby se nejen o držitele mistrovského titulu, ale i o účastnících v nadcházející evropské pohárové sezóně či o tom, kdo sestoupí z Premier League, se rozhodlo tzv. u zeleného stolu v případě, že by se soutěž nedohrála. "Tři nebo čtyři týdny na přípravu, pak se může hrát s kratšími pauzami mezi zápasy a s kratší pauzou před další sezonou," řekl Hodgson.

Jeho vyjádření přišlo jen pár dní poté, co se samotný předseda Evropské fotbalové unie UEFA Aleksander Čeferin nechal slyšet, že vzhledem k dosavadním výkonům Liverpoolu, suverénně vedoucího celku Premier League, by si právě Liverpool měl zasloužit titul a to i v případě, že by se soutěž v Anglii nedohrála. Připomeňme, že Liverpool vede ligu takovým způsobem, že mu před závěrečnými deseti koly chybí pouhých šest bodů k tomu, aby si zajistil první titul po 30 letech. UEFA ale v předešlých dnech vyzvala evropské fotbalové národní soutěže k trpělivosti a doporučila jim, aby se dohrály.

Dodejme, že Premier League je přerušena kvůli pandemii koronaviru od poloviny března a pokračovat se bude až tehdy, co britská vláda zmírní opatření zamezující šíření koronaviru způsobující nemoc COVID-19, na kterou dosud v Británii zemřelo více než 10 000 lidí.