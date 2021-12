Šéf fotbalu Fousek mluvil se Šilhavým a spol.. Realizační tým má stále důvěru

„Žádný předseda nemůže být spokojený se třetím místem ve skupině. Trenéři už dnes chápou, že to není vyslovení nedůvěry - to jsou dvě různé věci,“ říká nyní Petr Fousek.

Připomeňme, že česká reprezentace skončila třetí za Belgií a Walesem ve své kvalifikační skupině, ovšem i nadále je ve hře o postup na světový šampionát do Kataru a to díky svému loňskému umstění v Lize národů, ve které český tým postoupil do elitní divize A. A právě díky tomu se tak ze třetího místa dostalo Česko do baráže, v jejímž úvodu se na jaře utká se Švédy.

Pro asistenta trenéra Šilhavého Jiřího Chytrého je umístění českého výběru na třetí pozici za prvními dvěma místy zaručujícími přmý postup do Kataru úspěchem, to Fousek před několika týdny viděl situaci trochu jinak.

„První příčka Belgie byla v naší skupině jasná. Zůstával tedy cíl obsadit druhé místo před Walesem. Nedopadlo to, přesto naděje na postup je, i když nás čeká těžká baráž," snaží se ale nyní uklidnit situaci kolem národního týmu Fousek a pokračuje: „Vyjasnili jsme si to, vyříkali. Každý má svůj pohled, snad i trenéři vědí, o co mi šlo. Také proto, že mají smlouvu s opcí. Pokud mužstvo uspěje, povedou ho i na šampionátu v Kataru. Teď se všichni upínáme už jen k baráži."

V minulosti se Fousek nechal například slyšet, že třeba takové Srbsko si najalo přřed závěrem kvalifikace psychologa, ten nyní prý v českém případě není potřeba. „S žádným psychologem nejednáme, nechystáme rozšíření realizačního týmu. Diskutujeme ovšem z pohledu jakéhokoliv kroku, který by mohl být přínosný," říká.

Po Novém roce se Šilhavý dočká dalšího hodnocení. A kdo případně místo něj?

Začalo se také spekulovat o tom, co se stane v případě, pokud český tým neuspěje v jarní baráži. Někdejší předseda FAČR František Chvalovský se třeba nechal slyšet, že by mohl svaz po případném neúspěchu do funkce trnéra národního týmu jmenovat ttřeba Ivana Haška, jenž by mohl spolupracovat s Vladimírem Šmicerem.

„Další postup máme přesně daný. V dubnu proběhne celkové hodnocení kvalifikace. Trenér Šilhavý je pak pozvaný již na lednový výkonný výbor, aby zhodnotil skupinu. V dubnu si sedneme a řekneme si - pak uděláme závěr," prozradil další postup Fousek.

Ten se také sešel s vedoucím reprezentace Tomášem Pešírem, který z pozice televizního experta nedávno kritizoval internacionála Ladislava Vízka za jeho kritiku národního týmu. „Interně jsme o tom diskutovali. Pouštět se do kritiky Ládi Vízka nebylo na místě, tak jsme si to i řekli. Přijali jsme interní opatření, tím je to zatím uzavřené," uvedl k tomu pouze.

Fousek ale jinak hodnotí působení českého národního týmu v tomto roce, zvláště pak od doby, kdy je šéfem tuzemského fotbalu, velice kladně. „Čtvrtfinále ME nám závidí kdekdo. Bonusem pak je Liga národů s Portugalskem, Španělskem a Švýcarskem. Krásný a přitažlivý los s Cristianem Ronaldem... Těžká skupina, přesto věřím, že nám také skýtá možnost udržet se a nabídnout fanouškům takové zápasy opakovaně," zakončuje boss českého fotbalu.