Silvestr bude v Ostravě už bez kouče Páníka. Kdo bude jeho nástupcem?

Přestože ostravský Baník nijak moc nezaostává za předsezónním očekávání a aktuálně se tak nachází na sedmé příčce ligové tabulky, přičemž na třetí Jablonec ztrácí pouze čtyři body, dlouhodobě nebylo jak vedení klubu, tak samotní fanoušci spokojeni s předváděným herním projevem.

Během podzimu se objevovaly například takové informace, že Páník, který přišel do klubu v březnu loňského roku, nemá podporu v kabině a pak především matadora týmu Milana Baroše, kterého poslední dobou do základí sestavy příliš nenasazoval. Vedle Páníka pak v realizačním týmu končí i jeho dosavadní asistent Jan Somberg.

"Bohumil Páník má zcela nezpochybnitelnou zásluhu na úspěšném etablování Baníku v první lize po postupu z druhé ligy. Přebral tým v kritické situaci na sestupovém místě a dokázal ho vytáhnout nejprve k záchraně, a pak i do horní poloviny tabulky. Za to mu jsme vděčni a dnes jsme mu za to znovu poděkovali. Teď to cítíme tak, že ta první etapa klubu po návratu do nejvyšší soutěže končí a čeká nás další víceletý cyklus, ve kterém chceme pokračovat trošku jiným směrem. Trenéru Páníkovi jsme poděkovali a přejeme mu hodně úspěchů do další práce," uvedl k pondělnímu kroku klubového vedení sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.

Ten také potvrdil, že Páníkův nástupce bude znám do konce tohoto týdne tak, aby mohl nový kouč s týmem pracovat už od pondělí 6. ledna, kdy začne zimní příprava na jarní část sezóny. "Intenzivně jednáme a jsem přesvědčen, že v příštích dnech oznámíme jméno nového trenéra," řekl.