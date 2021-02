Souček se zastal rozhodčího Mikea Deana a jeho rodiny. Nelíbí se mi výhrůžky, píše

O tom, že na adresu Mikea Deana a jeho nejbližších padaly ze strany fanušků výhrůžky smrtí, informovala briotská stanice BBC. Vedení anglické Premier League tak tedy doporučilo Mikeu Deanovi, aby v nadcházejícím ligovém kole žádný zápas raději nepískal. Nicméně, ještě tuto středu bude pískat pohárový duel Leicestter vs. Brighton.

Ze strany Mikea Deana to navíc nebyl jediný přešlap, který v předešlých dnech učinil. Před týdnem totiž v duelu Manchester United vs. Southampton nesprávně vyloučil Jana Bednareka ze Southamptonu, jenž nakonec prohrál vysoko 0:9.

Na výhrůžky smrtí ze strany na fanoušků na osobu Mikea Deana a jeho rodinu pak nakonec zareagoval i samotný Tomáš Souček. „Jakákoliv rozhodnutí učiněná na hřišti by měla zůstat na hřišti. Nelíbí se mi, že to zasahuje do osobního života. Posílám Mikeovi Deanovi a jeho rodině podporu. Nepatří sem žádné nadávky a výhrůžky. Je to minulost, nyní se soustředím na zbytek sezony,“ napsal konkrétně na sociálních sítích.

Spravedlnost pro Součka žádali velké hvězdy anglického fotbalu

V jednom z diskuzních pořadů věnující dění v anglické Premier League se Tomáše Součka poté, co ho sudí Dean o víkendu vyloučil, zastal například Jamie Redknapp, bývalý fotbalista a také syn slavného trenéra Harryho Redknappa.„Co se to děje naší hře? Hráči i fanoušci milují fotbal, ale proč vidíme taková rozhodnutí?“ pokládal si otázky. Přidal se k němu i jeho bývalý spoluhráč z Liverpoolu Jamie Carragher. „Červená karta pro Součka musí být co nejrychleji zrušena,“ napsal na Twitteru.

Zastání Souček našel i u jednoho z nejslavnějších anglických fotbalových osobností Garyho Linekera, moderátora nejdéle vysílaného fotbalového pořadu na světě "Match Of The Day" běžícího na BBC. „Nenašel jsem tu jediného člověka, který by byl názoru, že to je na červenou. Jak to takto mohou Lee Mason a Mike Dean vidět? Toto se musí pro Součka odvolat,“ sdělil.

"Každý, kdo hru zná a rozumí jí, pochopí, že to byl nechtěný úder," dodal pak Tim Cahill.

O tom, že to ze strany Součka nebyla v žádném případě zákeřnost, ale prostě nechtěný úder, hovořil po zápase i sám faulovaný Srb Mitrovič, který po duelu ještě stihl mluvit se Součkem. Tomu sdělil, že šlo o férový souboj. „Děkuji mu za to, rozhodčí měl bohužel jiný názor,“ uvedla tehdy česká kometa v Premier League.

Ta se tedy může představit v úterním zápase FA Cupu proti Manchesteru United.