Sparta řeší koho místo Vrby. Přijde na Letnou další kouč, který prošel Plzní?

Osobnost trenéra Adriána Gul´y by se do letenského klubu hodila z toho důvodu, že sparťanská vize je pracovat s mladými hráči a právě práce s mladíky je doména slovenského stratéga. Proti Gul´ovi však hovoří ta skutečnost, že při svých posledních dvou angažmá pohořel. Nejprve v Plzni byl odvolán, stejně tak jako následně v polské Wisle Krakow. Právě tento celek pak po jeho odchodu zamířil do polské druhé ligy.

To za dalšího kandidáta na post rtenéra Sparty Martina Svědíka hovoří výsledky. Stačíí si vzpomenout je na středu a historické vítězství Slovácka v českém poháru. Připlatit si za tohoto českého vycházejícího kouče by nebyl pro Křetínského a spol. takový problém, jenže problém by byl v kompetentnosti sparťanského vedení. Svědík je typ kouče, který dělá všechny věci na vlastní pěst a to by v klubu, kde ve vedení mluví každý někomu jinému do práce, dost dobře nešlo. Není proto divu, že se v zákulisí mluví o možné Svědíkově podmínce spočívající v zásadních změnách letenského klubu.

Ze všeho nejdříve se ale mluvilo o možném příchodu německého kouče Heika Herrlicha, jenž se zná ještě ze svého hráčského působení v Dortmundu se současným sportovním ředitelem Sparty Tomášem Rosickým. Jenže Pražané by se neradi spálili podobně jako tomu bylo v případě italského trenéra Andrey Stramaccioniho.

Zaznívají však i hlasy, že by mohl na Letné i nadále zůstat hlavním trenérem ten současný zatím dočasný Michal Horňák. Ten podruhé v trenérské kariéře takto dokončoval sezónu jako hlavní trenér Sparty. Šance na to, že by zůstal na lavičce A-týmu i vpro příští sezónu, se ale výrazně snížili po neúspěchu ve finále MOL Cupu.

„Vedení nyní jedná o příchodu nového kouče, řeší změny v kádru, brzy bude moct představit posily," uvedl k situaci v klubu ve čtvrtek pouze ve svém strohém tweetu klubový mluvčí Ondřej Kasík.