Trpišovský vs. Gerrard. Slávisté se v osmifinále EL utkají s dalším ostrovním soupeřem

Po bezbrankové remíze v úvodním zápase play-off Evropské ligy UEFA hraném v pražském Edenu se Slavie výtečně představila v následné odvetě v anglickém Leicesteru. Tento třetí tým anglické Premier League zaskočila svou hrou a především po výkonu ve druhé půli, kdy se trefili Lukáš Provod a Abdallah Sima, se nakonec mohla radovat ze senzačního vítězství 2:0, po kterém tak mohla naplno propuknout radost seešívaných, kteří ji sdílelo s živě propojeným Tomášem Součkem.

Připomeňme, že pro Slavii je to již druhá účast v jarní části v evropských pohárech za poslední tři roky, ale zároveň také teprve druhá účast od sezóny 2007/08. Slavný sešívaný český klub pak zaznamenal největší úspěch v evropských pohárech již v roce 1996, kdy v tehdejším Poháru UEFA došel až do semifinále.

Po postupu do osmifinále přes Leicesteru si řada Slávistů a to i sám kouč Jindřich Trpišovský přál některého dalšího soupeře z britských ostrovů a konkrétně právě Trpišovský mluvil o Glasgow Rangers jako o jeho snu. Ten se mu opravdu vyplnil a tak jeho mužstvo v březnu dvakrát vyzve tým, jenž trénuje anglická fotbalová legenda Steven Gerrard. "Z losu jsem nadšený. Trénuje je bývalý skvělý hráč a skvělý trenér, navíc mají krásný stadion. Ve Skotsku jsme ještě nebyli, takže jsem maximálně spokojený," komentoval výsledek losu, který s hráči sledoval na palubě letadla při návratu domů Trpišovský.

"United to nejsou, přál jsem si United, ale myslím, že je to taky skvělý tým. Zase pojedeme na Ostrovy, takže úplně super," neskrýval svou radost ani střelec první branky na stadionu v Leicesteru Lukáš Provod.

Co se týče klubu Glasgow Rangers, tak ti se v posledních letech pomalu zase vrací na vrchol poté, co v roce 2012 musel být přeřazen do skotské čtvrté ligy kvůli dluhům. Před čtyřmi lety se ale tomuto slavnému klubu podařilo vrátit se zpátky mezi skotskou elitu a v posledních dvou ročnících pak vžd Rangers obsadili druhé místo za rivalem, tedy za Celticem Glasgow. V této sezóně to vypadá, že se fanoušci Glasgow Rangers po dlouhých deseti letech dočkají prvního ligového titulu, neboť se můžou v současnosti pyšnit vedením s osmnáctibodovým náskokem a dosud ani jednou ligovou prohrou.

Rangers v minulosti platili za úspěšný klub na evropské scéně, vždyť třeba v roce 1972 vyhráli Pohár vítězů, v roce 2008 se pak v Poháru UEFA probojoval až do finále. Na domácí scéně pak získal shodě se Celticem 54 ligových triumfů,což je mimochodem světový rekord. A že se v této sezóně klubu kouče Stevena Gerrarda skutečně daří, tak o tom svědčí, že dosud jedinou soutěžní porážku si v této sezóně připsal v Ligovém poháru a to v prosinci, kdy St. Mirrenu podlehli 2:3.

Pokud se podíváme na působení Glasgow Rangers v základní skupině letošní sezóny Evropské ligy, tak tu svou vyhráli a v následném play-off pak pokořil Antverpy po výhrách 4:3 venku a 5:2 doma. V klubu, za který v minulosti hrával i český fotbalista Libor Sionko, jsou současnými největšími hvězdami kolumbijský forvard Alfredo Morelos, kapitán Connor Goldson či obránce James Tavernier, jenž je ale aktuálně mezi zraněnými.

Podle fotbalové veřejnosti, ale především pak i podle sázkových kanceláří nemá tento česko-skotský souboj v osmifinále EL jasného favorita. "Rangers jsou dobrý tým, je to krásný los. Škoda že nemůžeme hrát (kvůli koronaviru) před diváky, úžasná atmosféra by byla jak v Edenu, tak v Glasgow. Bude to pro nás těžký test. Těšíme se na to, může to být zajímavý dvojzápas," uvedl po pátečním losu slávista Nicolae Stanciu.

Slavia, která si mimochodem za postup přes Leicester zajistila prémii 1,1 milionu eur (asi 29 milionů korun), přičemž si celkově za své působení v evropských pohárech v této sezóně vydělala skoro 300 milionů korun a k tomu ještě navíc dostanou dalších 30 milionů korun za desetiiletý klubový koeficient, se se skotským celkem utká potřetí v historii na evropské scéně. Poprvé se tak stalo v Poháru UEFA 1985/86, kdy se St. Mirrenem ze soutěže vypadla a v ročníku 1992/93 pak stejně neslavně skončili Pražané v Poháru UEFA po souboji s Heart of Midlothian.

První zápasy osmifinále EL jsou na programu ve čtvrtek 11. března, odvety se odehrají o týden později 18. března.

Los osmifinále fotbalové Evropské ligy:

Slavia Praha - Glasgow Rangers

Ajax Amsterodam - Young Boys Bern

Dynamo Kyjev - Villarreal

AS Řím - Šachtar Doněck

Olympiakos Pireus - Arsenal

Dinamo Záhřeb - Tottenham

Manchester United - AC Milán

Granada - Molde