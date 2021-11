U fotbalistů Manchesteru United končí kouč Solskjaer. Nahradí ho Zidane?

Zprávy o konci norského fotbalového startéga v Manchesteru United pak potvrdil i renomovaný a tradičně velice dobře inormovaný italský novinář Fabrizio Romano. Podle něj pak mají v následujících dnech zastoupit na pozici hlavního trenéra bývalí záložníci Rudých ďáblů Michael Carrick (člen trenérského týmu) a Darren Flatcher, jenž je pro změnu technickým ředitelem klubu.

Taková situace má být do té doby, než klub sežene za Solskjaera adekvátní náhradu. V zákulisí se hodně skloňuje jméno bývalého trenéra Realu Madrid Zinedina Zidana, jenž ale sám prohlásil, že by se k trénování chtěl vrátit až v příštím roce.

Dodejme, že Solskjaer, jenž je bývalým fotbalistou Manchesteru United, za který odehrál 11 sezón, během kterých odehrál 235 zápasů, přišel do klubu coby kouč poprvé v roce 2018. V poslední době začaly sílit hlasy o jeho konci a to zvlášť poté, co v této sezóně prohrála se Citizens, městským rivalem, 0:2. Nedávno pak prohráli United s Liverpoolem vysoko 0:5. V rámci posledních sedmi ligových duelech tak tedy svěřenci norského trenéra, mezi kterými nalezneme i Cristiana Ronalda, vyhráli pouze jediný a i proto se tak aktuálně nacházejí až na sedmé příčce.