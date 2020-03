V Itálii řeší co s fotbalovou ligou, ve španělské Valencii se nakazila třetina týmu

Videokonference jsou častým jevem na všech možných jednáních v časech pandemie koronaviru a této možnosti se nevyhnuly pochopitelně ani všem dvaceti klubům italské Serie A. Ty se právě tímto způsobem domluvily na tom, že nejzazším termínem, kdy by se měla Serie A znovu rozběhnout, je 9. květen. Pokud by tak šlo podle tohoto plánu, tato sezona Seria a by se pak mohla dohrát v polovině července. Prodloužily by se tak kontrakty hráčů a to i těch, kteří jsou v klubech jen na hostování. V normálním případě by totiž takovéto smlouvy hráčů s jednolivými kluby končily 30. červnem.

V současnosti je jasné, že se fotbal v Itálii coby v nejpostiženější evropské zemi koronavirem, kvůli kterému je tam vyhlášena celostátní karanténa, nebude hrát minimálně do 3. dubna. Nemocí COVID-19 se podle posledních údajů v Itálii nakazilo přes 24 500 lidí, mrtvých je pak celkem 1809.

"Když nebude možné ligu dohrát, budeme muset sáhnout k náhradnímu řešení. Je možné, že bychom ligu rozprostřeli do dvou ročníků. Zní to možná divně, ale momentálně nikdo nedokáže říct, jak bude vypadat budoucnost," řekl v rozhovoru pro Rai Radio 1 Gravina.

Pokud by se fotbalové Euro, jež by se mělo konat letos v červnu, neodložilo, je pak ve hře i taková varianta, že by v této sezóně Seria A nebyl titul nikomu předán. "Je možné, že by scudetto (titul) nikdo nezískal a pouze bychom UEFA informovali, které kluby se kvalifikovaly do pohárů. Mohli bychom také použít tabulku z doby, kdy byla liga přerušena. Třetí možností je play-off o titul a play-out o sestup do Serie B," pokračoval Gravina.

Valencii se nakazila po výjezdu do Milána hned třetina týmu

V neděli pak přišly zpávy o prvních nakažených fotbalistech ze španělské Valencie. Nyní už se zde mluví o třetině týmu s pozitivním testem na koronavirus, přičemž důvodem je podle klubu jejich nedávná cesta na sever Itálie do Milána v rámci osmifinále Ligy mistrů, kde se tam utkala s Bergamem. Ani u jednoho pozitrivně testovaného se zatím neobjevily příznaky nemoce COVID-19.

Připomeňme, že jako první v neděli o svém pozitivním testu na koronavirus promluvili obránci Ezequiel Garay a Eliaquim Mangala. Klub pak uvedl, že dalšími nakaženými jsou další jeden hráč a také dva členové realizačního týmu. „Navzdory přijetí přísných bezpečnostních opatření po utkání v Miláně, tedy v oblasti, která byla jen pár dní před utkáním prohlášená za vysoce rizikovou, byly testy v našem týmu pozitivní zhruba z 35 %,“ uvedlo k testování klubové vedení Valencie.

„Nikdo z nakažených v týmu nemá příznaky, jsou doma pod dohledem lékařů a trénují individuálně. Klub chce touto cestou vyzvat, aby lidé zůstali doma a dodržovali preventivní a hygienická opatření,“ píše se nadále v klubovém prohlášení k aktuální situaci.