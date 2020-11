V Neapoli se Maradona zapsal do srdcí každého. Teď tam po něm pojmenují stadion

"Neapol se semkla kolem fotbalisty, jenž vstoupil do dějin našeho města a vynesl nás do fotbalového nebe i v době, kdy se to zdálo nemožné," nechal se slyšet po Maradonově smrti starosta Neapole Luigi de Magistris. Právě on udělil Maradonovi před třemi lety čestné občanství. "Začali jsme to dnes ráno dávat dohromady. Udělali jsme první kroky k tomu, abychom zasvětili neapolský stadion Maradonovi," pokračoval Luigi de Magistris k záměru přejmenovat stadion San Paolo.

Díky Maradonovi neapolský fotbalový klub vyhrál nejen dva ligové tituly, ale i jeden Pohár UEFA. Na tyto úspěchy pak po Maradonově odchodu už klub nedokázal navázat. "Jakými slovy můžeme vyjádřit smutek, který prožíváme? Teď je čas pro slzy," uvedl klub ke smrti Maradony. Hráči Neapolu ve čtvrtek večer nastoupí v rámci Evropské ligy proti chorvatské Rijece s černými paskami na paži.

Maradona byl, jak známo, kontroverzní osobou, vedle toho, že byl nezpochbnitelným fotbalovým géniem. To připomínají i čtvrteční vydání italských novin. V době, kdy v Neapoli působil, se Maradona například setkával s tamní mafií, která mu sháněla vedle drog i ženy a připomnají i jeho vztahy s bratry Giulianovými, se kterými se nechal vyfotit s nimi u nich v bazénu. Tito bratři patřili v 80. letech k nejmocnějšímu neapolskému mafianskému klanu.

Potíže s Maradanou měly i italské úřady, kterým dlužil na neuhrazené dani z příjmů. Ještě v roce 2017 dlužil Argentinec italské daňové správě cca. 40 milionů eur (v přepočtu zhruba 1,1 miliardy korun).