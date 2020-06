V případě nedohrání sezóny Serie A se nebude v Itálii vyhlašovat vítěz soutěže

Plán v případě normálního plnohodnotného nedohrání Serie A, který přednesl v pondělí samotný šéf Italské fotbalové federace Gabriel Gravina, má hned několik fází. První spočívá v tom, že by se sezóna dohrávala systémem play-off a play-out. Pokud by ani tato fáze dohrání soutěže nebylo možno kvůli případnému výskytu koronaviru opět dohrát a fotbal by se tak tedy v zemi znovu zakázal, o konečném pořadí nakonec rozhodne bodový algoritmus a liga by tak byla bez vítěze.

Jak informuje agentura AP, právě tento plán nejvyššího bosse italského fotbalu získal jednomyslnou podporu, přičemž tři zástupci Serie A se hlasování o plánu zdrželi.

Připomeňme, že kvůli koronaviru a následnému nařízení italské vlády se italská Serie A nehraje již od 9. března. V těchto dnech už se ví, že se profesionální fotbal v Itálii rozeběhne znovu 20. června a konec sezóny je nově naplánován na 2. srpna. Navíc italští fotbaloví fanoušci nebudou nmuset čekat až na 20. června, ještě před tímto datem, na který naplánován restart ligy, se dohraje Italský pohár. Ten má už 12. a 13. června na programu semifinálové odvety a 17. června pak finále.

Není ale stále jisté, zda se 20. června fotbal v Itálii skutečně rozeběhne. Pokud to okolnosti nedovolí, FIGC má čas na rozhodnutí o dalším postupu do 10. července. A tak se klidně může stát, že se sezóna v Itálii dohraje až 20. srpna.

Nicméně koronavirové statistiky se v Itálii poslední dobou stále zlepšují, neboť postupně klesá jak počet nakažených, tak i počet mrtvých. Italský fotbal má ale v rukávě dvě již výše zmíněné varianty, jak soutěž dohrát, poud by čísla opět stoupla. Co se týče onoho bodového algoritmu, tak ten by spočíval v tom, že by se přiklánělo k průměrnému bodovému zisku týmů doma a venku. A nejen k k tomu. Také k tomu, kolik zápasů by zbývalo jakým týmům k dohrání sezóny.

To by mohlo zkomplikovat i ten fakt, že v případě pozitivního nálezu u hráčů či členů realizačních týmů by šel daný tým do dvoutýdenní karantény. "Pokud to vývoj dovolí, doufám, že vládní experti nařízení změní," řekl k tomuto tématu Gravina pro italský deník La Verita.

Federece se také dohodla na pokutách pro jednotlivé týmy, které by porušily přísná zdravotní nařízení. Podle toho, jaké porušení by to bylo, může mužstvům hrozit nejen finanční pokuta, ale také i vyloučení ze soutěže.

Dodejme, že Serie A byla přerušena tehdy, když ji vedl Juventus Turín pouhý bod před druhým Laziem Řím. Jednotlivým týmům chybí do konce sezóny 12 až 13 duelů.