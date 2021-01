Za Cavaniho se v Urugayi postavil i tamní jazykový úřad. "Negrito" není výraz rasismu

Výraz "Negrito" použil uruguayský fotbalista poté, co se na něj snesla slova chvály po listopadovém utkání se Southamptonem, kde jihoamerický útočník blýskl dvěma brankami a jednou asistencí. Pomohl tak tím Rudým ďáblům tehdy k obratu a následné výhře 3:2. Cavani nejen že od anglické Fotbalové asociace vyfasoval za "Negrito" třízápasovou stopku, ale i pokutu ve výši 100 000 liber (zhruba 3 miliony korun). A to i přesto, že se záhy za použitý výraz omluvil, přičemž argumentoval tím, že se tímto výrazem oslovují v Jižní Americe nejbližší osoby a je tak něčím, jako v angličtině slovo "mate".

Nově se za Cavaniho postavil v této kauze i uruguayský národní fotbalový svaz. "Je to do nebe volající nespravedlnost, která poškodila pověst dobrého člověka. Vzhledem k tomu, jak dobře známe jeho charakter, jsme přesvědčeni, že si nezaslouží trest ani morální odsouzení. Vyzýváme proto asociaci, aby rozhodnutí přehodnotila," uvedl ve svém prohlášení. "Trest ukazuje, jak je anglická Fotbalová asociace zaujatá, etnocentrická a dogmatická, protože za správné vysvětlení považuje jen svůj vlastní názor bez ohledu na to, jestli je chybný. Požadujeme okamžité zrušení Cavaniho trestu a omluvu za nespravedlivé pošpinění jeho jména tím zavrženíhodným verdiktem," pokračoval v něm dále.

Stejně tak našel Cavani zastání i u uruguayských hráčských odborů. "Neudělal nic, co by mohlo být považováno za rasismus. Pouze použil slovo, kterým se v Jižní Americe označují milované osoby a blízcí přátelé," napsala hráčská unie na Twitter, kde tento text sdíleli jak kapitán národního týmu Diego Godín, tak také jiný uruguayská hvězda, útočník Luis Suárez.

Vedle fotbalových asociací se v Uruguayi za Cavaniho postavil i jazykový úřad Academia Nacional de Letras. Ten se totiž specializuje tím, že se zabývá používáním španělštiny v Uruguayi a anglickou Fotbalovou asociaci obvinil z toho, že svým krokem dokázala, že postrádá "kulturní a jazykovědní vzdělání".

Kromě pátečního ligového zápasu s Aston Villou, kde Manchester United i bez Cavaniho vyhrál 2:1, se Uruguayec kvůli trestu nezúčastní ani středečního semifinále Ligového poháru, kde se utkají Rudí ďáblové s Manchesterem City, ani sobotního zápasu třetího kola Anglického poháru s Watfordem.