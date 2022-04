Základní část Fortuna ligy dohrána. Který tým bude hrát v jaké části nadstavby?

V čele po základní části se nakonec dokázal udržet obhájce titulu pražská Slavia, která se v rámci 30. kola doma utkala se Zlínem. Přestože moravský klub ze začátku docela potrápil slávistickou obranu, do nějaké výraznější šance se nedostal a postupem času se už Pražanům podařilo vpřebrat otěže zápasu do svých rukou a poté, co se v zápase trefili Stanislav Tecl, Lukáš Provod a Peter Olayinka, byblo jasné, že už se na vítězství Slavie 3:0 nic nezmění. A i proto si pak ke konci mohli dovolit vystřídat gólmany a místo Ondřeje Koláře tak po čase Edenu ukázat na hřišti i věčného náhradníka Přemysla Kováře.

Vítězství si v závěrečném kole v základní části připsal i nejbližší pronásledovatel Slavie Viktoria Plzeň. Ta vycestovala ke svému zápasu do Mladé Boleslavi. Ta záhy po zahájení zápasu prohrávala, když skóre otevřel Havel. Jednobrankový náskok Plzně pak až v závběru pojistil druhou přesnou trefou Kopic, Západočeši ale měli štěstí, že krátce před tím sudí po konzultaci s VARem neuznali mladoboleslavský vyrovnávací gól. O to větší smůla pro svěřence kouče Pavla Hoftycha, kteří tak budou hrát ve skupině o umístění a nikoli v elitní šestce v boji o titul.

Tam se tak překvapivě dostal nováček z Hradce Králové, kterému tak k tomu stačila i remíza s Bohemians 1905. V Ďolíčku se fanoušci dočkali branek až po poločase, když se nejprve za Východočechy trefil Kučera, vyrovnat se pak podařilo Hronkovi. V závěru hradečtí přečkali i oslabení poté, co byl na začátku poslední desetiminutovky vyloučen František Čech.

Zatímco tak Mladá Boleslav si ve skupině o umístění v semifinále zahraje s Českými Budějovicemi, ve druhém semifinále se utkají Olomouc s Libercem. Že bude hrát tuto skupinu právě Olomouc bylo jisté už před tímto kolem a nic na tom nezměnilo ani vítězství 2:0 proti Spartě, která se na Hané marně snažila o šestou výhru v řadě. O góly Olomouce se postarali Breite s Benešem, kteří tak ted Pražanům zkomplikovali závěrečné boje s těmi nejlepšími.

Souučástí 30. kola byl i souboj mezi posledním a předposledním, tedy mzi Karvinou a Pardubicemi. Svěřenci kouče Boba Pánika se konečně na jaře dočkali výhry před domácím publikem, když v tomto záchranářském souboji vyhráli 3:2 a díky tomu na Pardubice ztrácejí už jen sedm bodů.

Konečné výsledky 30. kola fotbalové Fortuna ligy (20.4.2022):

Bohemians - Hradec Králové 1:1

Branky: 62. Hronek - 51. J. Kučera

Karviná - Pardubice 3:2

Branky: 3. Papadopulos, 70. P. Buchta, 87. Durosinmi - 4. Černý, 56. Červ

Mladá Boleslav - Plzeň 0:2

Branky: 3. Havel, 85. Kopic

Teplice - České Budějovice 2:1

Branky: 28. Tijani, 53. Sejk - 20. Škoda

Olomouc - Sparta Praha 2:0

Branky: 7. Breite, 11. Beneš

Slavia Praha - Zlín 3:0

Branky: 32. Tecl, 36. Provod, 64. Olayinka

Slovácko - Liberec 2:0

Branky: 40. a 62. (obě z pen.) Jurečka

Ostrava - Jablonec 1:0

Branka: 11. D. Buchta

Program nadstavbové části první fotbalové ligy:

Skupina o titul:

1. kolo:

Sobota 23. dubna: 19:00 Sparta - Ostrava.

Neděle 24. dubna: 16:00 Plzeň - Slovácko, 19:00 Hradec Králové - Slavia.

2. kolo:

Sobota 30. dubna: 16:00 Slovácko - Ostrava, 19:00 Sparta - Hradec Králové

Neděle 1. května: 19:00 Slavia - Plzeň

3. kolo:

Sobota 7. května: 19:00 Ostrava - Hradec Králové

Neděle 8. května: 16:00 Plzeň - Sparta, 19:00 Slavia - Slovácko

4. kolo:

Středa 11. května: 19:00 Ostrava - Slavia, Hradec Králové - Plzeň, Sparta - Slovácko

5. kolo:

Neděle 15. května: 17:00 Slavia - Sparta, Plzeň - Ostrava, Slovácko - Hradec Králové

Skupina o umístění:

Semifinále:

1. utkání:

Neděle 24. dubna: 16:00 České Budějovice - Mladá Boleslav, Olomouc - Liberec

2. utkání:

Sobota 30. dubna: 16:00 Mladá Boleslav - České Budějovice, Liberec - Olomouc

Finále:

1. utkání:

Neděle 8. května: vítěz České Budějovice/Mladá Boleslav - vítěz Olomouc/Liberec (doma hraje tým hůře umístěný po základní části)

2. utkání:

Neděle 15. května: vítěz České Budějovice/Mladá Boleslav - vítěz Olomouc/Liberec (doma hraje tým lépe umístěný po základní části)

Skupina o záchranu:

1. kolo:

Sobota 23. dubna: 16:00 Karviná - Zlín, Teplice - Bohemians 1905, Jablonec - Pardubice

2. kolo:

Neděle 1. května: 16:00 Bohemians 1905 - Pardubice, Jablonec - Karviná, Zlín - Teplice

3. kolo:

Sobota 7. května: 16:00 Teplice - Jablonec, Zlín - Bohemians 1905, Pardubice - Karviná

4. kolo:

Úterý 10. května: 19:00 Pardubice - Zlín, Karviná - Teplice, Jablonec - Bohemians 1905

5. kolo:

Sobota 14. května: 18:00 Zlín - Jablonec, Teplice - Pardubice, Bohemians 1905 - Karviná

Baráž:

1. utkání:

Středa 18. května: 17:00 15. tým z první ligy - 2. tým z druhé ligy

Čtvrtek 19. května: 17:00 3. tým z druhé ligy - 14. tým z první ligy

2. utkání:

Sobota 21. května: 16:00 2. tým z druhé ligy - 15. tým z první ligy

Neděle 22. května: 16:00 14. tým z první ligy - 3. tým z druhé ligy