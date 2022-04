Zůstane Šilhavý u národního týmu? Předseda Fousek chce vědět názor Sportovní rady

Jen pro připomenutí. Během loňského kalendářního roku nastoupila reprezentace do rekordních sedmnácti duelů, přičemž se o to postarala především pandemie koronaviru. Vedle dalších zápasů se tehdy Češi představili hlavně na mistrovství Evropy, na kterém se jim podařilo postoupit až do čtvrtfinále.

Následovala kvalifikace na letošní mistrovství světa, kam se hodlala probojovat. Přímo ze skupiny to nevyšlo a tak musel výběrkouče Jaroslava Šilhavého uspět v baráži. V rámci ní však neuspěl proti Švédům (0:1 po prodloužení) a rázem tak tedy o neúspěchu rozhodnuto.

Prakticky záhy (i díky prazvláštnímu následnému přátelskému duelu s Walesem) se začalo čím dál více mluvit o Šilhavého budoucnosti.

Nyní se tedy Fousek se Šilhavým poprvé od baráže setkal a vydal k tomu následující tiskovou zprávu: „Na četné dotazy potvrzuji, že jsem se s trenérem Šilhavým sešel, schůzka proběhla již minulý týden. Ale scházíme se nadále průběžně, je to naprosto normální a přirozené. Vzhledem k opakujícím se mediálním spekulacím nebudeme záležitost trenéra reprezentace komentovat až do chvíle, než bude jasný a konkrétní výstup."

Ve zprávě se také zmiňuje o nedávno zavedené Sportovní radě FAČR, které předsedá bývalý kandidát na šéfa bčeského fotbalu a bývalý reprezentant Vladimír Šmicer. Právě v její kompetenci je také rozhodování o kouči národního týmu. „Její pohled budeme chtít znát, ale v mantinelech poradního orgánu. Otázka proto nezní, zda má trenér Šilhavý setrvat, ale budeme chtít znát řadu názorů na reprezentaci," přidal k tomu vysvětlení Fousek.

Ten připomněl, že tento týden ve čtvrtek ještě bude o jednat výkonný výbor svazu, ovšem ani po něm nebude v této otázce jasno. „Ve čtvrtek bude sice jednat výkonný výbor, ale půjde o mimořádné zasedání, které bude primárně věnováno finančním záležitostem a rozpočtování. Určitě nebude rozhodovat o otázce reprezentačního trenéra," přibližuje témata čtvrtečního jednání Fousek.

Dodejme, že Sportovní radu ještě kromě předsedy Šmicera tvoří další členové Zdeněk Grygera, Tomáš Rosický, Zdeněk Psotka, Antonín Barák starší, Ondřej Lípa a Jan Říčka.