Historický úspěch. České hokejistky do 18 let postoupily poprvé do finále MS své věkové kategorie

České hokejové reprezentantky do 18 let navazují na nedávné úspěchy dvacetiletých juniorů, kteří získali na MS jejich věkové kategorie bronz. Jejich o něco mladší kolegyně však budou, co se týče hodnoty cenného kovu, úspěšnější. Zmiňované hráčky do 18 let totiž v sobotu ve švýcarském Zugu dokázali v semifinále porazit Kanadu 4:2 a senzačně tak postoupit do svého historického finále. V něm české hokejistky utkají s vítězkami semifinále USA vs. Finsko.