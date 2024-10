Hokejový svaz vybral nástupce Petra Nedvěda. Generálním manažerem národního týmu je Šlégr

Český hokejový boss Alois Hadamczik uvedl ve čtvrtek důvody, proč právě Jiří Šlégr bude nyní vykonávat funkci generálního manažera a být tak spojkou mezi reprezentací českými hráči v NHL. "Jako hokejový hráč dosáhl Jiří Šlégr úplného maxima, mluví perfektně anglicky, je to férový člověk a má obrovský rozhled, co se týče hokeje. Za mne je to na tuto pozici ten správný člověk," nechal se slyšet konkrétně Hadamczik.

Šlégr má zkušenosti s manažerskými funkcemi už ze svého domovského Litvínova, kde působil mezi manažery po skončení hráčské kariéry. V podkrušnohorském klubu pak působil i v trenérských funkcích. Kromě toho byl taktéž členem svazového výkonného výboru a byl jedním ze soupeřů Aloise Hadamczika při volbě prezidenta svazu.

"Úlohou generálního manažera je mimo jiné stmelit celý tým, což se ukázalo při posledním úspěchu na mistrovství světa. Na toto bych chtěl určitě navázat a pomoct vytvořit takovou partu, která by tento úspěch zopakovala. Jako hráč jsem reprezentoval Českou republiku vždy hrdě a s pokorou, stejně tak budu přistupovat i k tomuto svému novému angažmá," uvedl třiapadesátiletý Šlégr při nástupu do své nové funkce.

V nadcházející sezóně bude český národní tým vše směřovat k obhajobě titulu mistrů světa, který vybojoval letos na domácím světovém šampionátu. První akcí v nové sezóně bude pro partu trenéra Radima Rulíka bude jako již tradičně listopadový Karjala Cup.