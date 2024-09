Na Nedvěda nenavázal. I nadále bude na lavičce hokejového národního týmu pokračovat Židlický

To, že Marek Židlický zůstává členem realizačního týmu české hokejové reprezentace, oznámil ve svém prohlášení samotný prezident Českého hokeje Alois Hadamczik. "Marek Židlický je určitě jednou z vůdčích osobností celého národního týmu, proto jsem rád, že jsme naši další spolupráci potvrdili podepsáním smlouvy," nechal se slyšet konkrétně.

"Chtěl bych navázat na úspěch z mistrovství světa tak, abychom do nové sezony vstoupili pravou nohou a pokračovali v co nejlepších výsledcích," uvedl pak Židlický. Připomeňme, že jako hráč Židlický získal titul mistra světa v roce 2005 a kromě toho došel i k bronzu na zimní olympiádě v Turíně 2006, stejně jako k bronzu na mistrovství světa v roce 2011 na Slovensku. Tento obránce působil na klubové úrovni nejen na Kladně, ale také v IFK Helsinky a především v několika působištích v NHL, a to konkrétně v Nashvillu, Minnesotě, New Jersey, Detroitu a New York Islanders.

Co se týče Marka Židlického v trenérské roli, tak ten spolupracoval s Radimem Rulíkem už v reprezentaci do 20 let a poté, co u A-týmu skončil finský trenér Kari Jalonen, přesunuli se oba k A-týmu společně. Mimochodem, s „dvacítkou“ to dokázali dotáhnout loni ke stříbrné medaili na světovém šampionátu v kanadském Halifaxu. U tohoto úspěchu českého juniorského hokeje pak vedle Rulíka se Židlickým stáli kouč gólmanů Ondřej Pavelec a další z pobočníků Jiří Kalous.

Dalším členem realizačního týmu je pak Tomáš Plekanec, který se k reprezentaci připojil krátce po skončení své hráčské kariéry v listopadu loňského roku. Všichni tito zmiňovaní jsou členy realizačního týmu i nadále, jediný kdo už v nové sezóně nebudu hokejové reprezentace pokračovat, je tedy Petr Nedvěd.

Dodejme, že poprvé se v rámci nové reprezentační sezóny představí český národní tým jako již tradičně na finském Karjala Cupu, který je tentokrát na programu od 7. do 10. listopadu.