Boston se musí v přípravě obejít bez Pastrňáka. Český reprezentant je v karanténě

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Bez nejlepšího kanonýra základní části kanadsko-americké NHL, českého útočníka Davida Pastrňáka se musí v přípravě na restart soutěže jeho Boston. A to proto, že se kvůli tomu, že byl ve styku s nakaženým covidem-19, v současnosti nachází v karanténě. Jak informuje server The Athletic, to, že je David Pastrňák v karanténě, potvrdil jeho agent J. P. Barry.