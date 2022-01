Jak to bylo s odletem z Kanady? Podle Rusů propašovali alkohol na palubu Češi

Podle kouče ruských mladíků Sergeje Zubova, jenž dal rozhovor na téma zpožděného odletu z Kanady ruskému serveru Sport-Express, to všechno zavinili Ćeši, kteří měli na palubu letadla propašovat alkohol. „Češi všechno rychle popřeli a vše svedli na nás. My něco takového neuděláme. To, co říkají oni, je velmi trapné. Verze, že si je spletli s našim týmem kvůli mikinám je prostě směšná," uvedl konkrétně Zubov.

„Každá delegace má určitý počet lidí, palubní letenky jsou na jména. Na mikinách jsou různá loga i nápisy. Pokud by Češi nic neporušili, letištní personál by je pustil zpět," poukazuje Zubov na skutečnost, že Češi zůstali o den déle v Kanadě. Zároveň však přiznal, že to byl on, kdo kouřil cigaretu v letištní hale.

Kromě toho byli jeho svěřenci obviněni z toho, že měli být poněkud posíleni alkoholem a neměli mít na sobě povinné roušky a respirátory.