Hokejisty Karlových Varů budou trénovat zlatí hoši z přelomu tisíciletí Patera a Moravec

Karlovarský klub se marně od roku 2009 snaží navázat na svůj tehdejší historický zisk extraligového titulu. Od té doby se mu totiž nikdy nepodařilo skončit lépe než v předkole play-off. Kromě toho také tento celek zažil pád do první ligy, z níž se po sezóně zase vrátil mezi extraligovou elitu. Od tohoto návratu pokaždé neskončil lépe než devátý.

Co se týče osobnosti dvaapadesátiletého stratéga Pavla Patery, tak ten naposledy stál u kormidla pražské Sparty, poté, co se mu ale nevydařil vstup do sezóny 2022/23, tam předčasně skončil. Předtím čtyři sezóny působil v Mladé Boleslavi, kde svou trenérskou kariéru začal, přičemž nejprve tam působil coby asistent. Následně tam pak byl jako hlavní kouč po boku Radima Rulíka, přičemž během toho figuroval společně s Davidem Moravcem u mládežnické reprezentace hráčů do 17 let.

"Karlovy Vary už jsou historicky v extralize zabydlené, a i když teď měly slabší sezony, tak věřím, že se nám povede nastartovat něco většího. Vím, s kým tu budu spolupracovat, a se všemi už jsem spolupracoval. Ať už to bylo u národního týmu nebo i v klubu s Lukášem Mensatorem. Na tu spolupráci už se moc těším," nechal se slyšet Patera v prohlášení pro karlovarský klubový web.

To pro jeho nejbližšího pobočníka Davida Moravce se bude jednat o extraligovou premiéru v trenérské roli. Dosud totiž tento bývalý reprezentační manažer vedl v Porubě tamní mládežnické týmy. V Porubě pak byl i asistentem v rámci prvoligového mužstva. "Sice jdu do pro mě neznámého trenérského prostředí, ale ta práce mě bavila a baví, s klukama se dobře známe a těším se na spolupráci. Věřím, že máme co nabídnout a že ta sezona bude úspěšná," sdělil Moravec.