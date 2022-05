Kladno po záchraně v extralize bude muset hledat nového kouče. Čermák odchází

Kumulace funkcí není pro Davida Čermáka žádnou novinkou. Vždyť i v Kladně vedle trénování figuroval jako sportovní manažer. V tomto středočeském klubu působil tento jednapadesátiletý kouč a hokejový funkcionář čtyři roky a ve spolupráci s Jindřichem Lidickým a Janem Kreglem sse mu před třemi lety povedlo dostat Rytíře zpátky do extraligy. Přestože v následné sezóně opět Kladno sestoupilo do první ligy, sezóna 2020/21 byla opět postupová. To už mu ale pomáhal v realizačním týmu Jiří Burger.

Oba dva tvořili kladenský realizační tým i ve skončivší sezóně 2021/22, kdy jim ještě pomáhal vedle Kregla ještě Jeff Paul z Kanady a kdy nakonec zachraňovali celou sezónu v baráži.

"Získali jsme na Davida velmi dobré reference, zájem o něj měly i jiné extraligové kluby, a tak jsme moc rádi, že si vybral naši nabídku," uvedl k Čermákově osobě Stanislav Bednařík, generální manažer Českých Budějovic. Tam před pár dny na pozici asistenta trenéra skončil Patrik Martinec, který pro změnu zamířil do pražské Sparty, kde bude od nové sezóny pobočníkem Pavla Patery.

"Patrik nás po skončení základní části požádal o uvolnění pro příští sezonu s tím, že má několik zajímavých nabídek. Pro nás je nemožné, aby, navíc v tak vysoké sportovní funkci, pracoval kolega, který si není jistý svým angažmá v našem klubu a tím, že je stoprocentně soustředěný na práci v Motoru. Neexistovala tedy jiná alternativa řešení, než mu za jeho letošní služby poděkovat a hledat plnohodnotnou náhradu," doplnil dále Bednařík.