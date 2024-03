První východočeské derby v play-off zvládly po boji Pardubice, Sparta udolala Liberec v nájezdech

V úvodu zápasu v pardubické hale bylo na domácích vidět, jak se snaží do ostře sledovaného a očekávaného derby v play-off vstoupit aktivně a že tak chtějí co nejdříve strhnout hru na svoji stranu. Jenže hned zkraje přišlo Kautovo vyloučení, během něhož však gólman Will neměl tolik práce, respektive žádnou, jelikož v tomto úseku hry na něj nešla ani jedna střela.

Díky této přesilovce se ale i tak Hradec dostal do potřebného tempa a proto se tak v 6. minutě hostující Perret poté, co byl v bruslařském souboji s pardubickými bránícími hokejisty výrazně rychlejší, objel branku a zasunul kotouč do sítě ještě před tím, než se gólman Will stihl přesunout ke své druhé tyčce, 0:1 pro Hradec. Zvonkohru si zahrál následně na druhé straně Hyka, ale byli to přeci jen hosté, kterým se povedlo navýšit své vedení. Stalo se tak při vyloučení Pánika zásluhou McCormacka, jenž vypálil od modré, 0:2.

Domácí se dlouho marně snažili dostat se přes střední pásmo a nakonec musela pomoct až přesilovka na přelomu první a druhé třetiny, aby zase patřičně zahrozili. Během této výhody byla trefena opět tyčka, o což se tentokrát postaral Kaut. Jen krátce po této přesilovce se ale Pardubice konečně dokázaly prosadit, když přečíslení tři na jednoho dokonale využil Zohorna, 1:2. Od této chvíle uběhlo pouhých 69 vteřin, když po další rychlé protiakci, na jejímž konci byla zpětná přihrávka Poulíčka na Vondráčka, se posledně jmenovaný trefil na 2:2.

Protože Pardubice měly nezpochybnitelnou výhodu v podobě vyprodané domácí arény v zádech, postupem času se čím dál více dostávaly do útoku, ovšem podobně jako v úvodu zápasu i tentokrát vše zbrzdilo oslabení, během něhož mohl zahrozit hostující Klíma, který si ale na Willa nepřišel. Byl to tedy zase Hradec, jemuž se povedlo v polovině zápasu vrátit se zpět do vedení. Stalo se tak po Košťálkově zaváhání, které naplno využil Pavlík, 2:3. Ještě ve druhé části se ale domácím podařilo vyrovnat, když Zohorna přesně trefil letící puk po střílené Hájkově přihrávce.

Na začátku třetí třetiny měli domácí k dispozici hned dvojnásobnou početní výhodu, kterou dokonale využili akcí, na jejímž konci byl skórující kapitán Sedlák, 4:3. Následně Hradec dostal možnost skórovat ve svém oslabení, když na trestné lavici seděl Okuliar. Během tohoto oslabení totiž Hradec nebezpečně zakončoval hned třikrát, pokaždé ale narazil na výtečně chytajícího Willa. Neuspěli postupně Jasper, Miškář ani Perret.

Deset minut před sirénou se ale úspěch přeci jenom dostavil, když se povedlo vyrovnat na 4:4 Tamášimu. Pět minut na to mohl dát razítko pardubickému vítězství ještě v základní hrací době Vondráček, ale skvěle zachytal Pařík.

A tak si museli na vítěznou trefu domácí počkat do prodloužení, v němž se trefil Kaut, který se tak trefil popáté v pátém východočeském derby v sezóně.

V O2 Areně se čekalo na vítěze prvního zápasu až do nájezdů

Vyrovnaný souboj se konal v pátek i v pražské O2 Areně, kde domácí Sparta hostila Liberec. Od úvodních minut se jednalo o svižné utkání, bez větších soubojů a hned od úvodních minut se Pražané snažili ukázat, kdo je favoritem této série a kdo je v Libni doma. Přestože ale vedli domácí po první třetině na střely jasně 14:5, z několika příležitostí se ani tak tehdy nedokázali prosadit. V jedné z nich neuspěl třeba ani Řepík, jenž se ocitl sám před gólmanem Hrenákem. Neuspěl ani Horák, proti němuž zakročil výtečně bránicí Derner.

A tak to byli hosté, kterým se povedlo jít do vedení, když chytré vyhození kotouče až z obranného pásma zachytil na útočné modré čáře na hranici ofsajdu Rychlovský a ten svůj následný nájezd zakončil gólově, 0:1 pro Liberec.

Na vyrovnání stavu ze strany svých miláčků si domácí fanoušci museli počkat až do 25. minuty, kdy během Knotova vyloučení Krejčík využil hromady těl před gólmanem Hrenákem, jenž tak neviděl, a vypálil puk od modré tak přesně, že zaplul do branky, 1:1. Od té doby za delší konec provazu tahala Sparta a tak třeba Forman to zkoušel z otočky, ale i tehdy zachytal Hrenák.

Po uběhnutí půlhodiny hry se dočkali domácí konečně vedení, když se po několika odrazech v předbrankovém prostoru nejlépe zorientoval Vitouch a ten dorazil kotouč do sítě. Jen krátce na to ale mohlo být zase vyrovnáno, kdyby se Filippiho rána z dálky nezastavila o tyčku.

Třetí třetina byla ve znamení sparťanského bránění jednobrankového vedení, přičemž o změnu skóre se pokoušeli na liberecké straně Bulíř a na té sparťanské pro změnu Chlapík. Od poloviny třetí třetiny se ale misky vah překlopily na libereckou stranu, což nakonec vyústilo v úspěšnou dorážku Bulíře po Filippiho střele z otočky od modré čáry.

Duel tak tedy dospěl do dvacetiminutového prodloužení, ve kterém svou ostrou střelou zahrozil Kousal, ale Hrenák překonán nebyl. Proti němu následně neuspěl ani Lajunen. Liberec pak nevyužil Chlapíkovo vyloučení, během něhož byl nejblíže k rozhodnutí Bulíř.

Rozhodnout tak musely až nájezdy, ve kterých se ani jeden z libereckých hokejistů netrefil a tak si vítězný nájezd připsal první nájezdník Sparty Irving.

Konečné výsledky – čtvrtfinále play-off Tipport extraligy – 1. zápasy (15.3.2024):

Dynamo Pardubice – Hradec Králové 5:4 v prodloužení (0:2, 3:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 22. T. Zohorna (Pánik, Sedlák), 23. Vondráček (Poulíček, Mandát), 35. T. Zohorna (Hájek, R. Kousal), 41. Sedlák (Hyka, Košťálek), 62. M. Kaut (Košťálek, T. Zohorna) – 6. Perret (Blain), 13. McCormack (Kevin Klíma, Perret), 30. R. Pavlík (Miškář, Jank), 50. Tamáši (R. Pavlík, Miškář). Rozhodčí: Hradil, Vrba – Rampír, Špůr. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 10 194 (vyprodáno)

Pardubice: Will – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, Dvořák, Hájek, Vála – Hyka, Sedlák, Pánik – Radil, T. Zohorna, R. Kousal – M. Kaut, A. Musil, Paulovič – Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Zadina

Hradec Králové: Pařík – Blain, Freibergs, Pláněk, T. Pavelka, McCormack, Jank, Kalina – Jasper, Tamáši, Perret – Jergl, Kevin Klíma, Okuliar – Šťastný, Estephan, Eberle – Miškář, Lalancette, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec

Sparta Praha – Bílí Tygři Liberec 3:2 po nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Krejčík (P. Kousal, R. Horák), 31. D. Vitouch (R. Horák, Kempný), rozhodující sam. nájezd Irving – 11. Rychlovský (Flynn, Hrenák), 59. Bulíř (Filippi, McCoshen). Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Ondráček, Zíka. Vyloučení: 3:1. Využití: 1:0. Diváci: 11 776

Sparta: Jakub Kovář – Mozík, Kempný, Mikliš, Krejčík, Irving, Moravčík, Němeček – Chlapík, R. Horák, D. Vitouch – Řepík, O. Najman, P. Kousal – M. Forman, J. Lajunen, Buchtele – Harper, Konečný, K. Hrabík. Trenér: Gross

Liberec: Hrenák – Knot, McCoshen, Melancon, M. Ivan, Budík, Derner, Aubrecht – Faško-Rudáš, Filippi, J. Vlach – Flynn, A. Najman, Rychlovský – Hawryluk, Bulíř, Birner – Kelly Klíma, J. Šír, Zachar. Trenér: Pešán