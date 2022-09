Ministerstvo zahraničí upozornilo vedení NHL, aby ruští hokejisté necestovali do Prahy

"Ministerstvo odeslalo dopis vedení NHL, ve kterém upozornilo, že ani Česko, ani žádný jiný stát schengenského prostoru by v tuto chvíli neměl ruským hráčům vydat vízum pro vstup na naše území," citovaly servery iDNES.cz a iSport.cz prohlášení, které médiím poskytl náměstek ministerstva zahraničních věcí Martin Smolek.

"Zároveň jsme poukázali na právě probíhající jednání k zákazu vstupu pro občany Ruské federace, kteří disponují platnými vízy vydanými dříve. Tento přístup vychází jak z doporučení ministrů sportu neumožnit účast ruských sportovců na sportovních soutěžích v EU, tak ze závěrů neformálního setkání ministrů zahraničních věcí na konci srpna tohoto roku a z vodítek Evropské komise," doplnil Smolek.

Ministerstvo zahraničí se snaží, aby pak těsně před akcí nevznikly problémy se vstupem ruských hráčů. Nashville se před příletem do Prahy představí v pondělí 3. října v přípravě v Bernu proti tamnímu SC a San Jose o den později v Berlíně proti Eisbären. Oficiální akci mají kluby v pražské O2 areně naplánovanou už na čtvrtek 6. října, kdy se koná pro fanoušky otevřený trénink.

"Vedení NHL jsme v dopisu upozornili na aktuální dění. Chceme předejít sporům, které by mohly vzniknout, pokud by sem oba týmy ruské hráče poslaly,“ uvedla pro iDNES.cz zástupkyně tiskové mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace s médii Mariana Wernerová.

Zástupce komisionáře NHL Garyho Bettmana Bill Daly pro agenturu AP uvedl, že nemá "žádné obavy", že by někteří hráči nemohli cestovat do Prahy, nebo nastoupit k utkání. Daly ani MZV neuvedli, zda vedení NHL na dopis odpovědělo.

NHL po vypuknutí konfliktu na Ukrajině nijak účast ruských hokejistů v lize neomezila. Pouze nesměl v létě zavítat do Ruska ani Běloruska při svém turné za letošními vítězi z Colorada Stanleyův pohár. V týmu Avalanche byl jediným Rusem útočník Valerij Ničuškin.

"Minulý týden Ministerstvo zahraničních věcí ČR odeslalo oficiální dopis vedení NHL (Garymu Bettmanovi a Billu Dalymu), že není v zájmu ČR, aby ruští hráči vstoupili na naše území a odehráli zde 7. a 8. října zápasy. Ano, nechceme zde reklamu na ruskou agresi. Chráníme naše a našich spojenců životy v první řadě," napsal v úterý na svůj twitterový účet Hašek, který v NHL hrál za Chicago, Buffalo, Detroit a Ottawu. Sám na zamezení účasti ruských hráčů v říjnu v Praze na ministerstvo apeloval.

V kádru San Jose jsou z ruských hokejistů pod smlouvou útočníci Alexandr Barabanov, Jevgenij Svečnikov, Daniil Guščin, Timur Ibragimov a obránci Artěmij Kňazev a Nikolaj Knyžov, který je aktuálně na marodce. V Nashvillu jsou to brankář Jaroslav Askarov a forvardi Jakov Trenin a Jegor Afanasjev.

NHL do Evropy zavítá po tříleté pauze, a to nejen do Prahy, ale také do Tampere. Tam se duely Colorada s Columbusem budou hrát až 4. a 5. listopadu. Podle agentury AP je postoj finské vlády k účasti ruských hokejistů zatím nejasný.