Potíže v českém týmu. Kempný ve Stockholmu nestihl letadlo, gólman Dostál je zraněný

Už v noci na sobotu právě Washington Capitals vypadli z letošního play-off NHL a tak byl jejich hráč Michal Kempný povolán generálním manažerem národního týmu Petrem Nedvědem do Tampere. Na své třetí mistrovství světa však Kempný dorazí o něco později, než jak se to původně plánovalo. „Bohužel se stala nenadálá věc, kvůli níž se pondělního tréninku nezúčastní. Cestoval přes Stockholm, nestihl navazující spoj do Tampere a přiletí tak až v noci," řekl k tomu tiskový mluvčí národního týmu Ondřej Kalát pro server sport.cz.

Ještě během pondělí pak jeden z asistentů Libor Zábranský prozradí, kdys e v základní sestavě národního týmu objeví Kempný poprvé. Ještě před tím, než bylo vůbec jasné, jestli Kempný skutečně posílí mužstvo, mluvil Petr Nedvěd o tom, že by bylo dobré, aby se Kempný mezi mantinely na MS představil co nejdříve bvzhledem k jeho dosavadnímu malému vytížení v play-off NHL.„Je to otázka spíš na trenéry a samotného Michala, kdy bude hrát, ale já bych chtěl, aby hrál co nejdřív, protože to zápasové manko má. Uvidíme, jak na tom bude," nechal se konkrétně slyšet Nedvěd.

Připomeňme, že Kempný oblékl dres Washingtonu Capitals naposledy 28. března, přičemž sezóna v zámoří pro něj začala až 29. prosince loňského roku. Před tím nestál na ledě dlouhých 16 měsíců poté, co musel podstoupit operaci achillovky, po níž následovala dlouhá rekonvalescence. „Ve Washingtonu nebyl vytížený, jak bychom si my i on představovali, ale pořád je to vynikající obránce, který nám pomůže. Má svoji kvalitu," dodal Nedvěd.

Vedle Kempného se na pondělním tréninku neobjevil ani gólman Dostál

Michal Kempný však nebyl jediným hokejistou, který se pondělního tréninku národního týmu v Tampere nezúčastnil. Na ledě se neobjevil ani gólman Lukáš Dostál. Tento brankář patřící Anaheimu, jenž se do nominace na MS dostal vcelku nečekaně a který nastoupil hned v úvodním duelu s Velkou Británií, je totiž zraněný. „Aktuálně je Lukáš na vyšetření v nemocnici," uvedl k Dostálovi asistent Zábranský a pokračoval: „Čekáme na vyjádření doktorů. Jedná se o problém v dolní část těla, blíž to nechceme specifikovat."

Zábranský pak nepřiblížil, zda se jedná o zranění, jež si měl přivodit v zápase s Brity. „Dál to nebudeme komentovat, nezlobte se. Přáli bychom si, abyste to respektovali," řekl jen.

Pro překvapení v nominaci Dostála je tak nastálá situace velkým neštěstím. „Říkáme tu informaci jen proto, abyste věděli, že teď s námi Lukáš Dostál nebude chodit na led, ale pořád zůstává s týmem. Starají se o něj fyzioterapeut a náš lékař. Uvidíme s čím se dnes večer vrátí z nemocnice. Všichni chceme věřit, že nepůjde o nic tak závažného," řekl dále Zábranský.

V případě, že by to s Dostálem dál nešlo, znamenalo by to, že po zbytek turnaje by realizační tým musel sázet na zbývající dvojici Karel Vejmelka-Marek Langhamer. „Nechal bych to zatím otevřené. Situace je taková, jaká je. Samozřejmě to není vůbec nic příjemného," zakončil Zábranský.