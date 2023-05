Kanada nedopustila překvapení. Po výhře nad Německem dokráčela k 28. titulu mistrů světa

Německým fantomem finálového klání byl Peterka, který už v osmé minutě ukázal, že se kolem něj bude z německého pohledu v tomto zápase všechno točit. Když byl zkrátka na ledě, vždy nadělal kanadské defenzivě obrovské potíže. A bylo tomu tak právě i po osmi minutách hry, kdy svou tvrdou střelou po přihrávce na útočnou modrou a najetí do útočného pásma otevřel skóre.

Pokračovalo se tak v trendu zápasů o medaile tohoto MS, kdy favorit dotahoval outsidery. Tři minuty na to naštěstí pro Kanadu gólově zareagoval Blaise a když ve 34. minutě vrátil Němcům vedení Fischbuch, opět to Kanaďanům netrvalo dlouho a tentokrát za čtyři minuty srovnal na 2:2 Crouse.

Na třetí kanadskou branku, kterou šli favorité poprvé v zápase do vedení, přičemž se tak stalo ve 45. minutě zásluhou druhé přesné trefy Blaise v utkání, už ale Němci odpovědět nedokázali, přestože se o to snažili. Při jedné takové snaze chyboval v útočném pásmu při pokusu vystřelit Noebels a hned z následného protiútoku a přečíslení tři na jednoho vše úspěšně zakončil neskutečně přesnou střelou mezi betony kapitán Toffoli.

Poprvé tak někdo v zápase šel do dvoubrankového vedení a právě to rozhodlo. Němci už nenacházeli dost sil na zdramatizování zápasu, přestože se snažili při hře bez gólmana, ale právě při ní po jednom zaváhání na útočné modré čáře se kotouč dostal až k Laughtonovi a ten už měl snadou práci dopravit hrací předmět do odkryté klece, 5:2.

Na německé straně sice po závěrečné siréně zavládl smutek, ale pro naše západní sousedy se i tak jedná o úspěch, jelikož je to jednak jejich první medaile v novodobé éře MS (počínaje rokem 1992) a jednak je to pro první medaile z MS od roku 1953. To kanadská sbírka titulů se rozrostla o osmadvacátý.

Mistrovství světa v hokeji v Tampere – finále (28.5.2023):

Kanada – Německo 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 11. Blais (Krebs, Neighbours), 38. Crouse (Krebs, Weegar), 45. Blais (Glass), 52. Toffoli, 59. Laughton (J. Quinn, Crouse) – 8. Peterka (Seider, M. Müller), 34. Fischbuch (Kastner, Seider). Rozhodčí: Björk (Švéd.), MacFarlane – Briganti (oba USA), Hynek (ČR). Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 10 470

Kanada: Montembeault – Weegar, Middleton, Barron, Hunt, Myers, Joseph – Fantilli, Glass, Lucic – J. Quinn, Laughton, Crouse – Blais, Krebs, Neighbours – Toffoli, McBain, Carcone. Trenér: Tourigny

Německo: Niederberger – M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Szuber, Gawanke, Wagner – Peterka, Kahun, Tiffels – Soramies, Sturm, Ehl – Noebels, Kastner, Fischbuch – Tuomie, Stachowiak, Schütz. Trenér: Kreis