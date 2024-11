Útok balistickou střelou na Ukrajině: Západ zpochybnil použití ICBM, internetem kolují nové záběry

Rusko podle Ukrajiny „masivně útočilo“ na Dnipropetrovsku. Šéf místní vojenské správy Serhij Lysak uvedl, že během útoku byly zraněny dvě osoby, poškozeny obytné domy a rehabilitační centrum pro zdravotně postižené. Oběti na životech nebyly hlášeny.

Ukrajinské letectvo tvrdí, že při útoku na Dnipro byla použita mezikontinentální balistická střela. CNN toto tvrzení zatím nemohla ověřit. Západní činitel uvedl, že Rusko použilo balistickou střelu, avšak ne ICBM. Podrobnosti o typu střely nebyly poskytnuty, protože hodnocení následků útoku stále probíhá.

Dmitrij Peskov, mluvčí Kremlu, odmítl na obvinění Kyjeva reagovat. Během tiskové konference byla Marija Zacharovová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí, instruována, aby útok nekomentovala.

Pokud by Rusko skutečně použilo ICBM, mohlo by to být varování Západu ohledně jeho vojenských schopností. Tento týden zaznamenal eskalaci na obou stranách konfliktu, včetně nasazení západních raket Ukrajinou na ruském území.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil použití mezikontinentální balistické střely za důkaz, že Vladimir Putin je „tak vyděšený, že už používá nové střely.“ „Náš šílený soused opět ukázal, kdo opravdu je, a jak pohrdá důstojností, svobodou a lidským životem obecně,“ uvedl Zelenskyj ve videu na Telegramu.

Zelenskyj dodal, že odborníci nyní provádějí analýzu typu střely. Podle něj měla zbraň „všechny charakteristiky mezikontinentální balistické střely, včetně rychlosti a výšky letu.“

Ruské ministerstvo zahraničí naznačilo, že Moskva by mohla zamířit na západní vojenské základny, například v Polsku. Maďarsko oznámilo, že nainstaluje systém protivzdušné obrany blízko své hranice s Ukrajinou.

Tento incident přidává na intenzitě již tak vyhrocené situaci a naznačuje možné posuny v použití zbraní v probíhajícím konfliktu. Analýzy dopadu útoku a další vyšetřování pravděpodobně odhalí více informací o povaze použité střely.