Mír, ale za jakou cenu? Ukrajinci, kteří utekli ze země, promluvili

Mezi těmi, kdo si v Essexu vybudovali nový život, je i Vlada Zabielina, která uprchla z Mariupolu a nyní žije v Southendu. „Doufám, že jeho sliby o ukončení války se splní, chceme mír,“ říká Vlada. Ale dodává, že klíčové je, aby obyvatelé okupovaných oblastí, jako je její rodné město Mariupol, byli zahrnuti do jakékoliv dohody.

Vlada je jednou z 59 Ukrajinců, kteří se podle údajů místní rady usadili v Southendu. S rodinou odešla poté, co jejich dům zasáhly bomby. „Prožili jsme těžké období,“ vzpomíná. „Naše ubytování bylo zničeno, nemohli jsme si dobíjet telefony a neměli jsme kontakt s okolním světem. Když jsme dojedli poslední zásoby jídla, rozhodli jsme se odejít.“

Její příběh zmapovaný BBC ilustruje, jak dramaticky válka ovlivnila životy obyčejných lidí. A zatímco Vlada doufá v mírové řešení, zdůrazňuje, že je potřeba myslet na lidi žijící v okupovaných územích, jako je její rodné město.

Další uprchlice, Anna Sahan, která nyní žije se svou sestrou v Leigh-on-Sea, sdílí své obavy z možných scénářů. „Jedna možnost je, že USA pomohou Ukrajině a my vyhrajeme. Druhá možnost je, že USA rozhodnou odevzdat Ukrajinu Rusku,“ říká.

Pro Annu je nepřijatelný jakýkoliv výsledek, který by znamenal ztrátu území. „Chci, aby Ukrajina byla taková, jaká byla předtím, se všemi našimi územími. Jinak – kdo bude další? Polsko, Litva, Lotyšsko? Určitě to bude Evropa.“

Obě ženy jsou mezi mnoha dalšími Ukrajinci, kterým pomáhá charitativní organizace Welcome to the UK, kterou založila Ilda Sinani. Tato charita poskytuje lekce angličtiny a podporu lidem z více než 72 zemí, kteří našli domov v Southendu.

Ilda Sinani, která sama přišla do Southendu z Albánie v roce 2012, zdůrazňuje důležitost integrace. „Je zásadní, aby se ti, kdo sem přijdou, naučili anglicky. Pomáhá jim to získat práci a lépe se začlenit,“ říká.

Díky podpoře místních organizací a vládních programů mohou ukrajinští uprchlíci začít nový život s důstojností. Vlada, Anna a další doufají, že jejich země jednou dosáhne míru, ale jasně deklarují, že tento mír nesmí přijít na úkor svobody a integrity Ukrajiny.

Pro všechny obyvatele Essexu je přítomnost uprchlíků nejen připomínkou válečných tragédií, ale také inspirací k solidaritě a sdílení společných hodnot