Svět řeší podivnou ruskou tiskovku. Neříkejte nic o útoku balistickou střelou, nařídil někdo Zacharovové

Během odpovědí na otázky novinářů na pravidelném brífinku přijala Zacharovová telefonát, který byl slyšitelný na mikrofon. V rozhovoru mužský hlas zmínil „útok balistickou střelou na Juzmaš“ – bývalý sovětský název pro Pivdenmaš, velký letecký závod ve městě Dnipro.

Hlas instruoval Zacharovovou: „Neříkejte k tomu vůbec nic.“ Zacharovová odpověděla: „Ano, děkuji,“ a zavěsila.

Incident vyvolal spekulace, zda šlo o neúmyslné odhalení informací o údajném útoku, nebo zda byla situace inscenovaná. Ukrajina ve čtvrtek obvinila Rusko z použití mezikontinentální balistické střely (ICBM) k útoku na Dnipro. Západní zdroje však uvedly, že použitá střela byla balistická, ale nešlo o ICBM.

Později ruská státní agentura TASS požádala Zacharovovou o vyjádření k telefonátu. Ta uvedla: „Před brífinkem byly otázky týkající se rozporuplných informací na internetu. Zkontrolovala jsem s odborníky, zda jde o téma ministerstva zahraničí. Odpověď přišla během brífinku – ministerstvo zahraničí to nekomentuje. Takže v tom není žádná intrika.“

Podle Kyjeva byl útok namířen na průmyslový komplex Pivdenmaš, klíčovou část ukrajinského leteckého a obranného průmyslu. Pokud by bylo potvrzeno použití balistické střely, mohlo by to představovat eskalaci ve zbrojním arzenálu použitém Ruskem.

Zacharovová je známá svou ostrou rétorikou a kontroverzními vyjádřeními na tiskových konferencích, a tento incident přidal další vrstvu spekulací kolem ruské strategie v konfliktu na Ukrajině.