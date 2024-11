ANO válcuje českou politiku i podle dalšího průzkumu. Sahá po vlastní většině

ANO si oproti předchozímu šetření polepšilo o další 2,4 procentního bodu a podle agentury je tak samo na dohled 101 mandátům, které představují většinu v Poslanecké sněmovně. Pořadím se posunuli také Starostové a nezávislí, kteří se poprvé umístili před ODS. Strana premiéra Petra Fialy si meziměšíčně pohoršila o více než dvě procenta.

Do Sněmovny by se dostalo i další opoziční hnutí SPD (7%) a Piráti (5,7 %), kteří vládní koalici opustili nedávno. O desetinu procenta více než oni by získali komunisté, jimž by se tak podle průzkumu podařilo vrátit do parlamentu.

Z dalších subjektů jsou nejblíže překonání pětiprocentní hranice Motoristé s podporou 4,4 procenta. Až za nimi jsou dvě vládní strany TOP 09 (3,8 %) a KDU-ČSL (2,8 %). Ty se však ve volbách v příštím roce chystají opět kandidovat v rámci koalice Spolu, kterou tvoří společně s občanskými demokraty.

ANO si polepšilo i v jiném listopadovém modelu od agentury Kantar CZ pro ČT, a to konkrétně o půl procenta na 37 procent. Náskok na druhou koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) činí 16 procentních bodů. Do Sněmovny by se podle tohoto šetření dostali i Starostové a nezávislí (12 %), SPD a Piráti (oba shodně 7 %).

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny před třemi lety. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.