Lotyši se dočkali zasloužené odměny. Po výhře nad Američany v prodloužení získali historický bronz

Stejně jako v semifinále proti Kanadě, tak i v boji o bronz proti dalšímu zámořskému soupeři, tedy Spojeným státům americkým, nad favoritem zápasu Lotyši hned dvakrát vedli. Skóre otevřel již po osmi minutách hry Richards Bukarts, vedení však vydrželo pouze dvě minuty, když se o vyrovnání postaral Grimaldi. Ještě v první třetině se ale dostali zpátky do vedení Lotyši, když se trefil z dorážky a po dobré orientaci v brankovišti Jaks. Zatímco ten tehdy zažíval radostné okamžiky, za chvilku mu do skoku nebylo, když ho trefil kotouč do obličeje, tekla mu krev z úst a musel být ošetřován. Do zápasu se ale vrátil, ovšem nadále to od protihráčů schytával. Gólová první třetina však byla zakončena druhou americkou přesnou trefou, kterou si připsal opět Grimaldi v přesilové hře.

Prostřední část branky naopak nenabídla a na další rozvlnění jakékoli sítě se tak čekalo až do 47. minuty. Tehdy Američané šli poprvé v utkání do vedení, když se trefil Coronato. Ovšem o vítěznou rozdílnou branku se nejednalo, jelikož součástí lotyšského celku byl Rubins. Ten se nejprve pět minut před koncem postaral o vyrovnání, aby pak v následném prodloužení, 82 vteřin po jeho zahájení, zaznamenal svou další životní trefu a rozhodně nejslavnější lotyšský gól v historii. Zařídil tím totiž první cenný kov pro svou zemi.

"Je to neuvěřitelné. Máme bronz, který je jako zlato. Je to skvělý pocit, je to splněný sen. Věřili jsme si navzájem a hráli jsme pro fanoušky," nechal se pak slyšet po zápase jeden z lotyšských hrdinů tohoto MS Ločmelis, jenž tak připomněl neuvěřitelnou podporu celého národa, který kdyby mohl, přiletěl by celý do finského Tampere.

To Američané hledali příčiny neúspěchu poté, co nezvládli po semifinálovém duelu s Německem další zápas. "Nedokázali jsme udržet vedení proti Německu ani proti Lotyšsku. Jde to za námi," věděl třeba jeden z amerických beků Nick Perbix.

Mistrovství světa v hokeji v Tampere – o 3. místo (28.5.2023):

USA – Lotyšsko 3:4 v prodl. (2:2, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Grimaldi (Perunovich, Bjork), 20. Grimaldi (Perunovich, Coronato), 47. Coronato (Samberg, O'Connor) - 8. Roberts Bukarts (Rihards Bukarts, M. Dzierkals), 17. Jaks (Rihards Bukarts), 55. Rubins (Ločmelis, Rihards Bukarts), 62. Rubins (Daugavinš, Jaks). Rozhodčí: Hribik (ČR), Sewell (Brit.) - Hautamäki (Fin.), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 11 033

USA: DeSmith - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, C. Mackey, Thrun, Hutson - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, O'Connor, Eyssimont - Mazur, Tynan, Gauthier - Coronato, P. Brown, Farrell - Bjork. Trenér: D. Quinn

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Rubins, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - M. Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Andersons - Indrašis, Ločmelis, Rihards Bukarts - Keninš. Trenér: Vitolinš